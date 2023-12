Erster Top-Klub macht bei Rapid-Star Marco Grüll ernst

Rapid könnte schon diesen Winter mit Marco Grüll einen weiteren Schlüsselspieler verlieren. Die Corriere della Sport berichtet, dass der Flügelspieler bereits im Winter in die Serie A wechseln könnte.

Marco Grüll war in den vergangenen Jahren ein fixer Bestandteil bei Rekordmeister Rapid Wien. Der 25-jährige Linksaußen zählte stets zu den besten Spielern in Hütteldorf. Das hat ihn auch auf die Wunschliste einiger internationaler Top-Klubs gebracht. Kurz vor Weihnachten dürfte sich jetzt ein Team besonders um die Dienste des Salzburgers bemühen und seinem Trainer einen Weihnachtswunsch erfüllen.

Rapid rüstet sich für Grüll-Abgang

Grülls Vertrag in der Hauptstadt läuft mit Saisonende aus. In der Winter-Transferzeit, die am 1. Jänner offiziell beginnt, ist die letzte Chance für Rapid mit dem Flügelflitzer Geld zu verdienen. Auch wenn die Verantwortlichen im Westen von Wien weiter um eine Verlängerung des Arbeitspapieres kämpfen, die Zeichen stehen wohl auf Abschied.

Sein derzeitiger Marktwet (Quelle: transfermarkt.at) liegt derzeit bei 3 MIllionen Euro. Aufgrund der kurzen Restlaufzeit müssten sich die Rapid-Bosse aber wohl mit etwas weniger zufrieden stellen. Doch wohin könnte die Reise des vierfachen ÖFB-Teamspielers gehen?

Grüll hat sich ins Rampenlicht gespielt

Spätestens mit seinen Auftritten im Sommer im Zuge der Conference-League-Qualifikation sind internationale Vereine auf Grülls Qualitäten aufmerksam geworden. Mainz und Bremen aus der deutschen Bundesliga sollen bereits ihr Interesse bekundet haben, spekullieren allerdings auf einen ablösefreien Transfer im Sommer. Im Play-off schoss Grüll Rapids Siegtor im Hinspiel gegen AFC Fiorentina. Das Rückspiel verloren die Hütteldorfer zwar mit 2:0, das lag aber bestimmt nicht an der Leistung des Offensiv-Mannes.

Denn genau wegen dieser Leistungen, macht der damalige Gegner jetzt ernst. Coach Vincenzo Italiano will Grüll unbedingt in die Serie A locken. Denn beim Traditionsklub aus der Toskana besteht Handlungsbedarf.

Wird Grüll ein Veilchen?

Wie die Corriere della Sport am heiligen Abend berichtet gilt Grüll als absolutes Schnäppchen für den fünftplatzierten der Serie A sehr interessant sein. Noch dazu hat sich Nico Gonzales am Oberschenkel verletzt und fällt mindestens bis Februar aus. Deshalb prüfen die Sport-Bosse derzeit einen Transfer in den nächsten Wochen.

Und die Veilchen aus Italien haben noch dazu ein Monster-Programm nach Jahreswechsel. Neben der Meisterschaft, wo man gute Chancen auf einen Champions-League-Startplatz hat, ist man auch noch in drei weiteren Bewerben vertreten. Im Pokal geht es schon am 9. Jänner gegen Bologna, den Klub von ÖFB-Verteidiger Stefan Posch. Eine Woche später fliegt das Team nach Riad zum Final-Turnier der Super Coppa Italia. Und ab Februar kämpft man im Achtelfinale der Conference League um einen weiteren Titel.

Da könnte man zusätzliche Kräfte gut gebrauchen. Grüll hat in der laufenden Spielzeit Bewerbsübergeifend zwölf Tore erzielt. Sein Abgang wäre ein herber Verlust für den neuen Rapid-Coach Robert Klauß, der im Winter erstmals eine Vorbereitung mit dem Rekordmeister machen kann und sich für den Kampf um die Top-6 bereit macht. Da hat man bislang mit Grüll noch geplant. Für die Hütteldorfer geht es in der Liga am 11. Februar gegen den WAC weiter.