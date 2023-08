Rapid rüstet sich für Grüll-Abgang

Rekordmeister hat schon Ersatz für wechselwilligen Star gefunden.

Hektische Tage für den Markus Katzer! Der Rapid-Geschäftsführer Sport verhandelt bis zum Transferschluss am Freitag über die Zukunft von Marco Grüll. Der 25-jährige Rapid-Flitzer hat sich mit seinem Elfertor beim Conference-League-Play-off-Sieg gegen die Fiorentina in die internationale Auslage gespielt. Jetzt könnte der Salzburger in einem Last-Minute-Transfer die Hütteldorfer noch verlassen. Sein Marktwert beläuft sich auf 3,5 Millionen Euro. Grüll hat noch einen gültigen Vertrag bis Juni 2024 besitzt, Katzer kann mit einer satten Ablöse rechnen.

Nach Gale soll auch noch Kongolo kommen

Der Rekordmeister hat mit Thierry Gale bereits einen Grüll-Ersatz verpflichtet. Der 21-jährige Flügelstürmer kommt aus Georgien (Dila Gori) und erhielt einen Vertrag bis 2027. Für den Barbados-Teamkicker sollen die Wiener eine Ablöse von 700.000 Euro bezahlt haben. Auch der Ausfall von Abwehrchef Nenad Cvetkovic (Kreuzbandriss) nagt noch an den Hütteldorfern. Deshalb könnte Katzer noch einmal am Transfermarkt zuschlagen. Laut „Sky Sports“ hat Rapid bereits einen konkreten Spieler im Visier: Terence Kongolo soll von Premier-League-Klub FC Fulham ausgeliehen werden.

Der 29-jährige Innenverteidiger aus den Niederlanden spielte schon bei namhaften Klubs wie AS Monaco, Feyernoord und Huddersfield. In Fulham kam er zuletzt nicht mehr zu Zug, wurde letzte Saison an den französischen Zweitligisten Le Havre ausgeliehen, wo er prompt Meister wurde.

Am Sonntag muss Rapid in Salzburg ran

Mit einem aktuellen Marktwert von 900.000 Euro ist Kongolo jedenfalls ein mittleres Schnäppchen. Das Geld sollte vom möglichen Grüll-Verkauf kommen. Gestern stand der wechselwillige Star beim Rückspiel gegen Fiorentina (Spiel nach Redaktionsschluss) noch im Aufgebot von Trainer Zoran Barisic. Dies könnte sich bereits morgen aber wieder ändern, wenn das internationale Transferfenster schließt.

Klar ist: Mit oder ohne Grüll wartet auf die Mannschaft von Barisic am Sonntag schon der nächste Mega-Kracher. In der heimischen Bundesliga geht es auswärts zum Serienmeister und Champions-League-Starter Red Bull Salzburg. Bei den Bullen ist Rapid seit 1.8.2015 ohne Auswärtssieg.