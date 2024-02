Fix! Kapitän Burgstaller bleibt Rapid treu

Erfreuliche Nachricht wenige Tage vor dem längst ausverkauften 342. Wiener Derby (So., 17 Uhr, live auf Sky): Guido Burgstaller bleibt Rapidler.

Lange schien die Zukunft des 26-fachen Internationalen unklar, doch nun ist es Gewissheit. Guido Burgstaller macht weiter und wird zumindest bis zum Ende der Saison 2024/25 im Rapid-Trikot mit der legendären Rückennummer 9 auflaufen! Damit sollten auf seine seit der Rückkehr absolvierten 61 Pflichtspiele und erzielten 32 Tore noch viele weitere folgen!

Hofmann: "Enorm wichtige Persönlichkeit"

Geschäftsführer SK Rapid Steffen Hofmann über Burgis Verbleib in Hütteldorf: „Ich war schon in den letzten Wochen sehr zuversichtlich, dass uns Guido Burgstaller über diese Saison hinaus als Spieler und Kapitän erhalten bleibt. Umso mehr freue ich mich, dass nun alle Formalitäten erledigt sind. Guido ist ein absoluter Führungsspieler auf und abseits des Platzes, zudem Integrationsfigur und eine enorm wichtige Persönlichkeit für unseren Verein. Ich bin sicher, dass er auch mit 35 Jahren an seine bärenstarken Leistungen aus der letzten Saison anschließen wird und sogar noch mehr als eineinhalb Jahre auf seinem höchsten Niveau performen könnte.“

Burgstaller: "Es macht mir einfach Freude"

Guido Burgstaller, der nunmehr bei 170 Pflichtspieleinsätzen mit 59 Treffern steht, sagt: „Ich habe immer gesagt, dass ich nur dann weitermache, wenn ich Spaß habe und das Gefühl, dass ich der Mannschaft entscheidend helfen kann. Das ist nun so, im Klub herrscht eine sehr positive Energie und es macht mir einfach Freude, für diesen Verein auf dem Rasen mein Bestes zu geben. Wir stehen noch am Anfang eines neuen Weges und ich bin stolz, dass ich weiter meinen Teil dazu beitragen darf, dass dieser von uns möglichst erfolgreich bestritten wird.“