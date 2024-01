Rapid: War das Grülls Abschiedsspiel?

Die Hütteldorfer könnten mit Marco Grüll jetzt ihren zweiten Flügel-Stürmer verlieren. Der Rapid-Star steht Berichten zufolge im Fokus der deutschen Hauptstadt.

Erst am Dienstag wurde der Wechsel von Nicolas Kühn zu Celtic Glasgow bekannt gegeben. Zuvor schien es, als ob Grüll den Verein im Winter nicht verlassen würde, wie Trainer Robert Klauß und Sportvorstand Markus Katzer beim Trainingsauftakt in Wien betonten. Nun könnte sich das durch ein konkretes Angebot aus Deutschland ändern.

Wechsel nach Berlin

Die Angebote für den 25-Jährigen häufen sich. Jetzt soll jedoch ein neuer Interessent dabei sein. Union Berlin sucht einen Ersatz für Offensivspieler Sheraldo Becker, der kürzlich nach Spanien gewechselt ist. Ob Grüll tatsächlich nach Berlin wechselt und die Mannschaft von Ex-Rapidler Christopher Trimmel verstärkt, bleibt abzuwarten. Fakt ist: Das Transferfenster ist noch knappe drei Wochen geöffnet. So lange würde Rapid mit dem Salzburger noch Geld verdienen, denn ab dem Sommer kann der den Verein ablösefrei verlassen.

Die Berliner sorgen allerding für Verwirrung. Für die Grüll-Position auf der linken Außenbahn wird gerade der Belgier Yorbe Vertessen als Favorit für einen Transfer gehandelt. Ob der Rapid-Star nur als Backup-Plan für Berlin gilt, ist unklar. Die kommenden Wochen bleiben bei den Hütteldorfern spannend.

Erstes Testspiel im Trainingslager

Seit Anfang der Woche bereitet sich die Mannschaft von Robert Klauß im türkischen Belek intensiv auf den Pflichtspielauftakt am 4. Februar vor. Beim ersten Testspiel gegen den 1. FC Slovácko konnten die trainierten Spielzüge dabei gleich in die Praxis umgesetzt werden.

Die erste Spielhälfte verlief chancenreich, jedoch konnte die Startelf aus Hütteldorf keinen Abschluss erzielen. Begleitet von einem starken Wolkenbruch ging es in die zweite Hälfte, in der Torhüter Hedl durch zwei gehaltene Elfmeter die Null sicherte. Slovácko erzielte schließlich per abgefälschtem Freistoß das 1:0 (59.). Nach einem Torwartwechsel schoss Fally Mayulu den Ausgleichstreffer (69.). Aufgrund des starken Regens kam insbesondere in der Schlussphase kein richtiger Spielfluss zustande. Nach einem Handspiel gab es jedoch einen erneuten Elfmeter, den Dennis Kaygin zum 2:1 ins Netz hämmerte (90.).

Neuzugänge: Lang und Bischof

Mit Christoph Lang ist der erste Neuzugang bereits im Trainingslager eingetroffen und konnte heute beim Testspiel gegen Slovácko sein Debüt feiern. Nach der neuen Nummer 10 nimmt der SK Rapid einen weiteren ÖFB U21-Teamspieler unter Vertrag. Noah Bischof erhält einen Vertrag bis inklusive 2025/26 und kommt vom SCR Altach zu den Grün-Weißen nach Hütteldorf. Der 21-jährige Vorarlberger verbringt die nächsten Monate allerdings beim First Vienna FC, an die er über die Frühjahrssaison verliehen wurde.

Sportvorstand Katzer sagt: „Noah Bischof ist ein sehr interessanter Spieler, auf den wir in Zukunft setzen wollen. Momentan ist am wichtigsten, dass er möglichst viel Spielpraxis sammelt und daher freue ich mich, dass er beste Chancen hat, dies in den kommenden Monaten bei der Vienna zu tun. Es ist schön, dass sich künftig ein weiterer österreichischer U21-Nationalteamspieler in unserer Mitte wiederfinden wird. Wir werden seine Entwicklung bei unseren Kollegen in Döbling genau beobachten und ich bin überzeugt, dass er sich dort in den besten Händen befinden wird.“