Rapid: Zwischen Wettskandal und Testspielen

Der türkische Fußball-Verband (TFF) hat auf die Vorwürfe der Manipulation reagiert und kündigt ein rechtliches Verfahren an. Rapid verabschiedet sich mit zwei Remis aus Belek.

Nach dem Testspiel der Hütteldorfer gegen den 1. FC Slovacko ist es nach fragwürdigen Entscheidungen zu einem Verdacht auf Wettbetrug gekommen. Heute veröffentlichte der TFF eine Stellungnahme in der sich der türkische Fußball-Verband von dem eingesetzten Schiedsrichter distanziert und "ein rechtliches Verfahren bezüglich des Spiels" ankündigt.

Fehlende Lizenz

Nach einer Untersuchung sei festgestellt worden, dass der Schiri keine gültige Schiedsrichterlizenz besitzt und daher nicht aktiv als Referee beim TFF fungiert. Für das Testmatch am vergangenen Donnerstag sei von den teilnehmenden Vereinen, beziehungsweise deren Nationalverbänden, kein Antrag auf Genehmigung gestellt worden. Der türkische Verband argumentierte: "Aus diesem Grund hat der TFF keinen Schiedsrichter für diese Partie ernannt, da kein 'genehmigter Freundschaftsspielstatus' vorlag."

Testspiel am Morgen

Mit einem dichten Programm starten die Grün-Weißen in den letzten Tag des Trainingscamps. Der Testspieltag begann mit einer Partie gegen den ungarischen Zweitligisten Szeged 2011 FC. Lange blieben Torszenen auf beiden Seiten Mangelware, lediglich Furkan Dursun verfehlte in der achten Minuten knapp das Gehäuse des Zweitligisten. In der 43. Minute gingen die Ungarn durch einen Schuss von der Strafraumgrenze in Führung. Mit einem 0:1-Rückstand für Rapid ging es in die Pause.

Mit drei Änderungen startete die Elf von Coach Robert Klauß in die zweite Halbzeit. Hochkarätige Torchancen blieben für die Hütteldorfer über weite Strecken aus. In der Schlussphase erzielte Nikolas Sattlberger, durch einen schön getretenen Eckball von Philipp Wydra, doch noch den Ausgleich. Mit der letzten Situation der Partie wäre mit einer fast deckungsgleichen Aktion noch der Siegestreffer gelungen. Nach einer Freistoßflanke von Wydra verhinderte dieses Mal die Innenstange ein weiteres Kopfballtor von Sattlberger. Daher blieb es beim 1:1-Remis als Endstand.

Zweites Match des Tages

In der zweiten Testpartie des Tages trafen Grüll und Co. auf den polnische Rekordmeister Legia Warschau. In den Anfangsminuten gab es ein regelrechtes Hin und Her beider Mannschaften. Die Polen standen defensiv sehr kompakt und ließen wenig zu. Auch unsere Abwehr hielt gut dagegen, so kamen die Warschauer zu keiner nennenswerten Chance in Hälfte 1.

Auch die zweiten 45 Minuten starteten ausgeglichen, einzig ein Freistoß von Marco Grüll wurde zur Gefahr. Guido Burgstaller brachte die Grün-Weißen mit einem abgefälschten Schuss in Führung (62.). Nach einem Foulspiel gab es Elfmeter für die Polen, den sie gleichzeitig mit dem ersten Torschuss im Spiel zum Ausgleich verwerteten (77.). Es folgten noch einige Aktionen in der Offensive, die allerdings keinen Torerfolg mehr brachten. So endete das zweite Testspiel am heutigen Tag ebenfalls mit einem 1:1-Remis. Damit haben die Hütteldorfer den letzte Test vor dem Pflichtspielauftakt am 4. Februar gegen SKN St. Pölten vollbracht.