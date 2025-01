Trainingsauftakt bei verkaufsunwilligen Rapidlern

Rapid absolvierte am Montag die erste Trainingseinheit auf Rasen in diesem Jahr absolviert - mit einem Kader, in dem es bis zum ersten Pflichtspiel in knapp vier Wochen wohl weniger Änderungen geben wird als noch vor einigen Wochen vermutet.

Geschäftsführer Sport Markus Katzer kündigte an, in der Wintertransferzeit keinen Schlüsselspieler verkaufen zu wollen. "Unsere Intention ist, dass wir gar keinen Stammspieler abgeben", erklärte der Wiener. Nur bei einem wirklich hochdotierten Angebot könnte man schwach werden. "Es kann immer etwas passieren, aber wir wollen auf keinen Fall einen Ausverkauf machen", betonte Katzer. Rapid liegt in der Tabelle als Dritter acht Punkte hinter Spitzenreiter Sturm Graz und steht in der Conference League im Achtelfinale. "Wir sehen in beiden Bewerben Riesenchancen", meinte der Sportchef. Sturm Graz als Vorbild für Rapid Als Kampfansage an den Titelverteidiger will Katzer diese Wortmeldung jedoch nicht verstanden wissen. "Für mich ist Sturm Graz der absolute Favorit, ich schreibe auch Salzburg nicht ab. Die Austria hat einen unglaublichen Lauf, man wird sehen, wie das weitergeht. Aber Tatsache ist, wir haben eine Chance, und die wollen wir nutzen." In diesem Zusammenhang dient der amtierende Doublegewinner als Vorbild. "Man hat bei Sturm gesehen, dass es der Schlüssel war, die Mannschaft zusammenzuhalten. Deshalb haben wir nicht die Absicht und auch nicht den Druck, Spieler zu verkaufen." Allein schon aufgrund der bisher rund zehn Millionen Euro, die man in der Conference League eingenommen hat, ist Rapid derzeit nicht auf Einnahmen aus dem Transfermarkt angewiesen. Großes Interesse an Amane Als Kandidat für einen millionenschweren Wechsel wurde zuletzt Mamadou Sangare gehandelt. "Aber er hat nicht deponiert, dass er weg will, und ich glaube, dass er sich bei uns sehr wohlfühlt", sagte Katzer. Er habe im Moment kein einziges Angebot für eine Stammkraft vorliegen. "Aber es gibt reges Interesse für unsere Spieler. Wenn wir pushen würden, könnten wir einige verkaufen", erklärte der 45-Jährige. Sollte doch noch ein unmoralisches Angebot eintrudeln und ein Profi den Club verlassen, sei man gewappnet. "Wir sind auf jeder Position vorbereitet, falls etwas passiert." Katzer beschäftigt sich nicht nur mit möglichen Abgängen - der Sportchef hat ein Auge auf den als hochveranlagt geltenden 21-jährigen Ivorer Romeo Amane geworfen. "Er ist ein Spieler, den wir spannend finden, der richtig viel Qualität hat", sagte Katzer über den variabel einsetzbaren Mittelfeldspieler, der aktuell beim schwedischen Club BK Häcken unter Vertrag ist und wohl eine Millionenablöse kosten würde. Weitere Spieler könnten Club verlassen Unabhängig von möglichen Zugängen soll der eine oder andere Kicker, der zuletzt keine wichtige Rolle spielte, den Club verlassen, so wie dies etwa in den vergangenen Tagen bei Maximilian Hofmann oder Tobias Hedl der Fall war. Katzer: "Wir suchen Lösungen für Spieler mit wenig Spielminuten." Ein "gefühlter Neuzugang" ist laut Trainer Robert Klauß Stürmer Ryan Mmaee. Der marokkanische Stürmer verpasste wegen einer Verletzung die komplette Herbstsaison, steht aber nun im Mannschaftstraining. In den Marokkaner werden große Hoffnungen gesetzt, zumal die Auswahl im Angriff nach dem Ausfall von Guido Burgstaller nicht allzu groß ist - neben Mmaee stehen hier noch Dion Beljo, Nikolaus Wurmbrand, Noah Bischof und im Bedarfsfall auch Isak Jansson zur Verfügung. »Es kommen zu wenig Tore dabei raus« Gerade in der Offensive besteht bei Rapid Handlungsbedarf, wie Klauß' Analyse der ersten Saisonhälfte ergab. "Wir spielen viele Chancen heraus und kommen in gute Schusspositionen, doch es kommen zu wenig Tore dabei raus", bemängelte der Deutsche. Man werde sich dieses Themas unter anderem im Trainingslager von 19. bis 26. Jänner in Benidorm (Spanien) annehmen. Klauß konnte beim Trainingsstart auf nahezu den kompletten Kader zurückgreifen, neben Burgstaller fehlte nur noch Laurenz Orgler. Der dritte Goalie fällt wegen einer Knieverletzung monatelang aus.