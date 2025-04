Hartberg will mit Derby-Sieg gegen GAK "den Deckel draufmachen"

Hartberg will im Derby gegen den GAK den Klassenerhalt perfekt machen. Coach Manfred Schmid: „Mit einem Sieg ist das Thema erledigt.“

Der TSV Hartberg kann mit einem Sieg gegen den GAK am Freitag (19.30 Uhr/live Sport24-Liveticker) den Abstiegskampf in der Bundesliga praktisch beenden. Acht Punkte Vorsprung auf Altach und das 3:0 im ersten Derby in Graz geben Selbstvertrauen. „Wir wollen den Deckel draufmachen“, sagte Coach Manfred Schmid.

Hartberg in Topform

Drei Tore von Patrik Mijic (2) und Donis Avdijaj besiegelten den Derbysieg am Dienstag. „Wir haben richtig guten Fußball gespielt“, so Schmid. Mit der Rückkehr von Kapitän Jürgen Heil und Raphael Hofer ist die Defensive wieder stabil.

GAK in Tor-Not

Der GAK kämpft dagegen mit einer Torflaute: Nur ein Treffer in fünf Spielen unter Coach Ferdinand Feldhofer. „Es fehlt noch ein Eitzerl“, sagte Feldhofer. Abwehrchef Petar Filipovic forderte: „Wir müssen 90 Minuten konsequent sein.“ Verletzungsbedingt fehlt Laszlo Kleinheisler.