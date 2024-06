Ungarischer Neuzugang für Rapid

Der SK Rapid hat sich die Dienste eines ungarischen Rechtsverteidigers gesichert.

Neuzugang beim SK Rapid! Der ungarische Nationalteamspieler Bendegúz Bolla wird die Hütteldorfer ab sofort in der Verteidigung unterstützen. Der Vertrag des 24-Jährigen läuft bis Ende der Saison 2026/27.

Mit Ungarn bei der EURO

Der Rechtsverteidiger, der zuletzt in der Premier League bei Wolverhampton unter Vertrag stand, spielte die letzten drei Saisonen in der Schweizer Super League. Von 2021 bis 2023 wurde der Rechtsverteidiger an die Grasshoppers aus Zürich verliehen bis er in der letzten Saison zu Servette Genf wechselte.

Die Nummer 77 der Grünen freut sich schon für den Rekordmeister auf dem Spielfeld zu stehen: "Seit dem ersten Gespräch mit den Verantwortlichen des SK Rapid war mir klar, dass ich den Schritt machen und für diesen großen Verein spielen möchte. Ich freue mich schon sehr, meine Mitspieler, Trainer und die Rapid-Fans kennenzulernen. Es ist mein großes Ziel, einen Teil zur erfolgreichen Zukunft des Klubs beizutragen." Wann Bolla zu den Rapidlern stößt hängt davon ab, wie weit er es mit dem ungarischen Nationalteam bei der EURO schafft.