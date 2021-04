Sturm greift mit mit neuer 'Wäsch' an

Die 'Blackies' präsentieren sich ab sofort im neuen Dress. Für die Meister-Gruppe gibt es eine Sonderanfertigung von Sponsor Puntigamer.

Sturm Graz kündigt an beim Heimspiel gegen die WSG Tirol am Sonntag mit einer neuen Variante des aktuellen Lotto-Trikots aufzulaufen. Puntigamer, seit einem Vierteljahrhundert der wichtigste Partner der Schwarz-Weißen, präsentiert ab sofort die neue alkoholfreie Sorte "Pr0,0st" auf der Sturmbrust. Die limitierten Trikots sind Sonderanfertigungen und werden von der Kampfmannschaft in den kommenden 9 Spielen der Meister-Gruppe getragen.



Ab Sonntag läuft unsere Kampfmannschaft in diesen Sondertrikots mit neuem #Puntigamer Sponsoring auf. #sturmgraz



ℹ️https://t.co/94S43bfyTd pic.twitter.com/XBMAd0SBV5 — SK Sturm Graz (@SKSturm) April 9, 2021



Geschäftsführer Wirtschaft Thomas Tebbich: "Mit Puntigamer verbindet uns seit vielen Jahren eine extrem enge Partnerschaft. Wir möchten uns mit den Sondertrikots auch ausdrücklich für die langjährige Treue und Unterstützung bedanken."