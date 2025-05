Sturm-Star Wüthrich: "Es ist jetzt der falsche Moment"

Sturm hat den Titel-Thriller für sich entschieden. Nach dem Schlusspfiff war die Erleichterung bei allen Grazern zu sehen.

Die Reaktionen zum Fußball-Bundesligaspiel Sturm Graz - WAC (1:1, via Sky und ORF):

William Böving (Sturm-Torschütze): "Darauf haben wir die ganze Saison gewartet. Wir sind alle müde, aber werden diesen Moment genießen und feiern. Ich bin einfach nur glücklich über mein Tor."

Gregory Wüthrich (Sturm-Verteidiger): "Dass wir zweimal hintereinander den Titel gewonnen haben, ist unglaublich. In der zweiten Hälfte hat man gemerkt, dass wir ein bisschen gehemmt waren, aber das ist jetzt egal. Es ist jetzt der falsche Moment, um über meine Zukunft zu reden."

Christian Jauk (Sturm-Präsident): "Bei uns sind Spieler, der Sportdirektor und der Cheftrainer abgeworben worden, es hat Sperren und Verletzungen gegeben - dass es am Ende doch geklappt hat, macht uns glücklich. 99 Prozent der Zeit habe ich an den Titel geglaubt, es gibt aber auch immer Momente, in denen man zweifelt. Ich war immer überzeugt von dem Weg, den wir gegangen sind. Es waren aber nicht alle so überzeugt davon."

Jon Gorenc Stankovic (Sturm-Kapitän): "Es war ein richtig intensives Spiel. Ich bin richtig stolz auf diese Mannschaft. Wir hatten in dieser Saison Höhen und Tiefen, sind aber immer wieder aufgestanden. Es war eine unglaubliche Saison und wir wurden heute mit einem Titel belohnt. Ein unglaubliches Gefühl. Jeder hat seinen Teil dazu beigetragen. Ich bin ohne Worte, alle in Graz haben sich das verdient."

Otar Kiteishvili (Sturm-Mittelfeldspieler): "Ich kann die Emotionen gar nicht beschreiben. Die Saison war so lang und so hart. Das Spiel auch, besonders, nachdem sie das Tor geschossen haben. Jede Sekunde und jede Minute hat sich so lange angefühlt. Wir haben als Team einen fantastischen Job gemacht. Das Team und die Fans verdienen nur das Beste. Wir sind so happy, es war eine Saison mit vielen Höhen und Tiefen. Das ist wahrscheinlich das beste Gefühl überhaupt, wenn man nach einer harten Saison diesen Sieg feiert und diese Emotionen hat. Für heute Nacht gibt es viele Pläne."

Jürgen Säumel (Sturm-Trainer): "Ich muss mich bei so vielen Leuten bedanken - Mannschaft, Trainerteam, Fans, Präsident, Vorstand, Familie. Ich bin überglücklich, dass wir das geschafft haben. Es war extrem schwierig, trotzdem habe ich an die Mannschaft geglaubt. Ich habe den Spielern in die Augen geschaut und gemerkt, die bringen das drüber. Ich habe immer das Vertrauen des Präsidenten und des Sportdirektors gespürt, vor allem auch von der Mannschaft. Ich war auch gut beraten, dass ich auf meine Führungsspieler höre."

Michael Parensen (Geschäftsführer Sport Sturm Graz): "Es ist ein unheimlich gutes Gefühl. Wir hatten viele Ups und Downs und mussten unendlich viel Energie aufbringen, aber wenn du am Schluss ganz oben stehst, hast du es verdient. Es gab sehr viel Geschlossenheit innerhalb des Vereins, das hat uns letztlich zum Meister getragen."

Besonders war die Meisterfeier für viele Sturm-Spieler, weil Vereinslegende und Ex-Meistertrainer Franco Foda den Teller überreichte.