So kommen die Bundesliga-Klubs zu den Euro-Millionen

Nach Abschluss der Meistergruppe in der Fußball-Bundesliga stehen die meisten Platzierungen, die maßgeblich für Europacup-Startplätze sind, fest.

Österreichs Meister Sturm Graz ist 2025 nicht mehr fix für die Champions League qualifiziert, kann aber als einziger ÖFB-Vertreter mit einer fixen Ligaphasen-Teilnahme rechnen.

Die Wege ins internationale Geschäft:

Meister Sturm Graz: Champions-League-Qualifikation (Play-off, Einstieg: 19./20. August - bei Ausscheiden Ligaphase der Europa League)

Champions-League-Qualifikation (Play-off, Einstieg: 19./20. August - bei Ausscheiden Ligaphase der Europa League) Vizemeister Red Bull Salzburg: Champions-League-Qualifikation (2. Runde, 22./23. Juli - bei Ausscheiden 3. Runde Europa-League-Qualifikation)

Champions-League-Qualifikation (2. Runde, 22./23. Juli - bei Ausscheiden 3. Runde Europa-League-Qualifikation) Cupsieger und Vierter WAC: Europa League-Qualifikation (3. Runde, 7. August - bei Ausscheiden Conference-League-Play-off)

Europa League-Qualifikation (3. Runde, 7. August - bei Ausscheiden Conference-League-Play-off) Dritter Austria Wien: Conference-League-Qualifikation (2. Runde, 24. Juli)

Conference-League-Qualifikation (2. Runde, 24. Juli) Sieger des Europacup-Play-offs: Conference-League-Qualifikation (2. Runde)

Im Halbfinale des Europacup-Play-off trifft der LASK am 26. Mai auf Hartberg. Der Sieger dieser Partie kämpft im Hinspiel am 29. Mai und im Rückspiel am 1. Juni gegen Rapid um das letzte Europacup-Ticket.