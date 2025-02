Veilchen vor Pflichtaufgabe beim GAK

Nach dem bitteren 0:1 gegen RB Salzburg ist die Wiener Austria wieder drei Punkte hinter der Spitze. Jetzt zählt nur ein Sieg! Am Samstag (17 Uhr, live auf Sky) soll gegen den gebeutelten GAK Wiedergutmachung her.

Alles, was Sie über das Auswärtsspiel der Wiener Austria gegen den GAK am Samstag (ab 17 Uhr, im Sport24-Liveticker) wissen müssen:

Der FK Austria Wien gewann das erste Duell in dieser Saison der ADMIRAL Bundesliga gegen den Grazer AK 1902 mit 2:1, zwei BL-Siege in Folge gelangen in diesem Duell zuletzt der Wiener Austria von 2002 bis 2003 (5S in Folge).



Der FK Austria Wien ist in der ADMIRAL Bundesliga seit sieben Spielen gegen Aufsteiger ungeschlagen (5S 2U) – das gab es zuletzt von 2004 bis 2006 (8 Spiele). Auswärts ist die Wiener Austria seit drei BL-Spielen gegen Aufsteiger ungeschlagen – das gab es zuletzt von November 2015 bis Juni 2016.



Der FK Austria Wien verlor durch das 0:1 gegen den FC Red Bull Salzburg nach zuvor 10 ungeschlagenen Spielen in der ADMIRAL Bundesliga erstmals seit der 8. Runde ein Ligaspiel – auch damals gegen Salzburg. 37 Punkte nach 19 BL-Spielen sind dennoch Austrias beste Zwischenbilanz seit der Meistersaison 2012/13 (damals 45).



Der Grazer AK 1902 kassierte beim 2:4 gegen Austria Klagenfurt drei Gegentore nach Standards und mit 18 Gegentoren nach Standards die meisten in dieser Saison der ADMIRAL Bundesliga. Der FK Austria Wien erzielte seine letzten drei Tore nach Standards und traf auch in der Hinrunde gegen den GAK per Elfmeter.



Der Grazer AK 1902 und FK Austria Wien erzielten mit je acht Kopfballtoren die geteilt meisten in dieser Saison der ADMIRAL Bundesliga. GAK-Spieler Daniel Maderner traf viermal per Kopf und damit doppelt so oft wie die Spieler mit den zweitmeisten Kopfballtoren – u.a. Maurice Malone und Nik Prelec vom FK Austria Wien.