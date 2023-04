Wegen Cup-Finale: Neuer Termin für Rapid gegen Salzburg

Österreich freut sich auf das Traum-Finale im ÖFB-Cup zwischen Rapid und Sturm Graz. Die Bundesliga muss dafür aber den "Klassiker" zwischen den Hütteldorfern und Red Bull Salzburg verschieben.

Das Cup-Endspiel am Sonntag, 30 April, sorgt für eine Termin-Kollision in der Bundesliga. An dem Tag wäre eigentlich um 17 Uhr der Kracher zwischen Rapid und Serienmeister Salzburg geplant gewesen. Fans, die sich diesen Termin im Kalender bereits markiert haben müssen umplanen. Denn stattdessen geht es für die Hütteldorfer nach Klagenfurt zum Traum-Endspiel gegen Sturm Graz.

Die Bundesliga hat den Ersatz-Termin schon im Vorfeld bekannt gegeben und hat Gleich nach Schlusspfiff auf die Termin-Kolision reagiert: Der neue Termin für den "Alpen-Clasico" ist am Mittwoch, 26. April zur Prime Time um 20.30 Uhr.

Auch Sturm Graz muss den Hit gegen Austria Wien auf den 26. März vorverlegen. Die Anstoßzeit ist allerdings schon um 18.30 Uhr. Dafür wird am Sonntag das dritte Spiel der Meistergruppe zwischen dem LASK und Austria Klagenfurt um 17 Uhr als Warm up für das große Gipfeltreffen angepfiffen. Denn aufgrund des Feiertags am 1. Mai hat sich der ÖFB dazu entschlossen das Finale am Vorabend zur besten Sendezeit anzusetzen. Rekordmeister Rapid wird ab 20.30 Uhr in der Wörthersee Arena versuchen den 15. Cup-Titel der Vereinsgeschichte gegen Sturm zu fixieren. Die Grazer hingegen hoffen zum sechsten Mal die begehrte Trophäe zu erobern.