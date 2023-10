Wiener Klubs mit Schützenfesten aus der Krise

Zwölf Tore gab es in den drei Samstags-Spielen der heimischen Bundesliga zu sehen. Rapid schießt sich mit einem 5:0 in Lustenau ebenso aus der Krise, wie die Austria mit dem 4:0 gegen Aufsteiger BW Linz. Der TSV Hartberg jubelt über einen 3:0-Sieg gegen WSG Tirol und Platz 3 in der Tabelle.

Die Wiener Clubs Rapid und Austria haben sich am Samstag in der Fußball-Bundesliga mit Kantersiegen aus ihren Ergebniskrisen geschossen. Rapid schob sich mit einem 5:0 bei Austria Lustenau vorübergehend auf Rang fünf. Die Hütteldorfer hatten davor fünf Ligaspiele in Folge nicht gewonnen. Die Austria landete mit einem 4:0 gegen Aufsteiger Blau-Weiß Linz überhaupt erst ihren zweiten Ligasieg der Saison. Neuer Dritter ist der TSV Hartberg nach einem 3:0 gegen die WSG Tirol. Matchwinner für die Austria war Andreas Gruber mit drei Toren. Der 28-Jährige führt mit sieben Treffern nach zehn Runden nun auch die Liga-Schützenliste an. Rapid brachte in Vorarlberg ein früher Doppelpack von Marco Grüll (10., 13.) auf die Siegerstraße. Die Topteams der Liga sind erst am Sonntag im Einsatz. Meister und Tabellenführer Red Bull Salzburg gastiert bei Austria Klagenfurt (17.00 Uhr). Der erste Verfolger Sturm Graz ist davor beim WAC zu Gast, der LASK empfängt den SCR Altach (jeweils 14.30 Uhr). Alle Spiele des 10. Spieltags im Überblick Austria Lustenau - Rapid Wien 0:5 (0:3)

Austria Wien - BW Linz 4:0 (2:0)

TSV Hartberg - WSG Tirol 3:0 (0:0)

LASK - Altach So., 14.30 Uhr im Sport24-Liveticker

WAC - Sturm Graz So., 14.30 Uhr im Sport24-Liveticker

Austria Klagenfurt - Red Bull Salzburg So., 17 Uhr im Sport24-Liveticker