Floridsdorf will in die Bundesliga

FAC hofft auf Sieg heute gegen Linz und einen Lustenau-Patzer am Sonntag.

Wien. Der Traum von der Bundesliga lebt! Drei Runden vor Schluss fehlen den Floridsdorfern nur zwei Punkte auf Leader Lustenau. Im Heimspiel heute gegen den Dritten Blau-Weiß Linz können die Wiener zumindest vorübergehend an die Spitze klettern. Lustenau ist erst am Sonntag gegen St. Pölten im Einsatz. „Wir wissen, dass wir auf einen Fehler von Lustenau angewiesen sind. Darum ist uns klar, dass wir alle drei restlichen Spiele gewinnen müssen“, so FAC-Coach Mitja Mörec. Schon das erste Saisonduell mit den Linzern gewann der FAC 2:0. Dazu feierte man in den letzten 17 Partien gleich 14 Siege. Mit Wiens Bürgermeister Michael Ludwig drückt dem FAC ein Edelfan die Daumen.

Für Wacker Innsbruck ist hingegen der Abstieg besiegelt. Der finanzmarode Klub verzichtet auf die Anfechtung der verweigerten Lizenz. „Nun geht es einzig und allein um die Rettung des Vereins“, meint Präsident Kevin Radi.