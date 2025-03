GAK wirft Trainer Poms nach nur 5 Monaten raus

Bundesliga-Aufsteiger GAK hat sich von Trainer Rene Poms getrennt. Der Klub hat in dieser Saison bereits zwei Trainer verbraucht und kämpft in der Quali-Gruppe gegen den Abstieg.

Bundesliga-Aufsteiger GAK wechselt erneut den Trainer. Die abstiegsbedrohten Grazer trennten sich am Freitag offiziell von Rene Poms, der erst im Oktober Gernot Messner nachgefolgt war.

In 13 Partien unter Poms gelangen den Roten nur drei Siege. Der GAK geht punktegleich mit Schlusslicht Altach in die Qualifikationsgruppe. Ein Nachfolger soll "in naher Zukunft" präsentiert werden, teilte der Club, der "neue Impulse setzen" will, mit.

Als Kandidaten wurden medial zuletzt u.a. Ex-Rapid-Trainer Ferdinand Feldhofer und Ex-U21-Teamchef Werner Gregoritsch gehandelt. Mehr dazu in Kürze...