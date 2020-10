Murg zu PAOK Saloniki, Ritzmaier kommt zu Rapid

Wie Rapid nun bestätigt hat, wechselt Thomas Murg zu PAOK Saloniki - Marcel Ritzmaier kommt nach Hütteldorf.

Was ÖSTERREICH bereits seit Stunden berichtet, ist nun offiziell: Thomas Murg verlässt den SK Rapid und folgt Ex-Kapitän Stefan Schwab zu PAOK Saloniki nach Griechenland. Erst wenige Minuten vor dem Ende des Transferfensters absolvierte der 25-Jährige erfolgreich den Medizincheck. Rapid-Sportboss Zoki Barisic erklärt den Abgang: "Es war der ausdrückliche Wunsch des Spielers, uns zu verlassen und den Schritt in Richtung Ausland zu machen. Wir bedauern seine Entscheidung natürlich, weil er über die Jahre ein wichtiger Spieler in unserer Offensive gewesen ist." Murg selbst sagt: "Es war eine wunderschöne Zeit beim SK Rapid. Nun habe ich mich aber für einen Schritt in eine neue Richtung entschieden, von dem ich überzeugt bin, dass er meinen Erfahrungsschatz als Fußballer bereichern wird."

Bei Rapid hinterlässt Murg eine große Lücke: In seiner Ära kam der Flügelspieler auf 163 Spiele, erzielte dabei 35 Tore - sein letztes erst am Sonntag beim 3:0-Heimsieg gegen den LASK. PAOK zahlt für den Steirer, der bei Rapid noch bis Sommer 2022 einen Vertrag gehabt hätte, rund zwei Millionen Euro Ablöse.

Einen Teil des Geldes investierte Rapid sofort: Marcel Ritzmaier kommt als Murg-Ersatz für ein Jahr auf Leihe vom FC Barnsley nach Hütteldorf. Der 27-Jährige kickte bis Jänner in der österreichischen Bundesliga beim WAC (57 Spiele, 19 Scorerpunkte), früher auch schon beim niederländischen Top-Klub PSV Eindhoven. Der Linksfuß ist variabel einsetzbar, kann sowohl links im Mittelfeld und der Abwehr sowie im zentralen Mittelfeld auflaufen. "Ich bin sehr froh, dass ich jetzt endlich in Wien angekommen bin. Es ist für mich eine große Ehre das grün-weiße Trikot für die kommende Saison tragen zu dürfen. Die Vorfreude auf die kommenden Aufgaben sowie auf die Mannschaft, die Fans und den gesamten Verein ist riesengroß.", freut sich Ritzmaier auf seine neue Aufgabe. Barisic lobt den Neuzugang: "Er ist ein Spieler, der eine sehr gute Ausbildung genossen hat und universell einsetzbar ist. Wir erwarten uns sehr viel von ihm und hoffen, dass er unserem Spiel von Anfang an weiterhelfen kann.“