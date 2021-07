BW Linz muss auf Cup-Auftakt warten

Blau Weiß Linz wäre am Freitag beim SV Kuchl zu Gast gewesen, doch aufgrund eines Coronafalls beim Salzburger Regionalligisten muss die Partie verschoben werden.

Via Facebook gaben die Salzburger bekannt, dass das Spiel nicht stattfinden kann. "Jetzt müssen wir abwarten, was die Behörde entscheidet. Aber die wissen auch nicht so recht, was sie machen sollen", so der Trainer der Kuchler Mario Helmlinger. "Wenn das wieder so beginnt, dann werden wir wieder nicht lange spielen. Viele Spieler kommen aus dem Urlaub zurück und nehmen an Partys ohne Einschränkungen teil. So wird das wieder sehr schwer", führt der Übungsleiter fort.

Bemerkenswert aber ist, dass die Kuchler sowieso sehr viele Ausfälle gehabt hätten. Also würde eine mögliche Verschiebung die Kuchler nicht stören. Helmlinger hofft auf eine Neuaustragung mit einem größeren und besseren Kader seiner Mannschaft: "Wenn alle Kicker an Board wären, sind wir schwer zu biegen." Ob und wann das Spiel nachgeholt wird, wurde noch nicht entschieden.