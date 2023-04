Das sind die Reaktionen nach dem Cup-Finale

Das sind die Reaktionen nach dem ÖFB-Cupfinale zwischen dem SK Sturm Graz und Rapid Wien.

Reaktionen zum Fußball-ÖFB-Cupfinale Sturm Graz - Rapid (2:0, via ORF):

Christian Ilzer (Trainer Sturm Graz): "Die erste Hälfte war ausgeglichen, Rapid war um einen Tick präsenter. Wir haben dann eine unglaubliche Wucht entwickelt und auch die eine oder andere Chance liegengelassen. Wir sind der verdiente Sieger. Wir genießen jetzt den Moment. Wir haben in dieser Cup-Saison die besten Teams Österreich ausgeschaltet."

Zoran Barisic (Rapid-Trainer): "In der zweiten Hälfte haben wir die entscheidenden Zweikämpfe verloren, dadurch haben wir Sturm zu Chancen eingeladen. Aufgrund der zweiten Hälfte muss man sagen, dass Sturm verdient gewonnen hat. Wir haben ein Finale verloren, das tut extrem weh. In der ersten Hälfte war es ziemlich ausgeglichen. Wir werden jetzt das alles sacken lassen und um Platz vier kämpfen."

Manprit Sarkaria (Doppeltorschütze Sturm Graz, Man of the Match): "Es war ein geiles Match, eine geile Atmosphäre. Es freut mich, dass wir gewonnen haben. Dass ich dann noch zwei Tore gemacht habe - unbeschreiblich. Ich wollte meine vergebene Chance so schnell wie möglich abhaken. Das ist für mich ein sehr besonderer Tag."

Stefan Hierländer (Sturm-Graz-Kapitän): "Rapid hat uns alles abverlangt. Wir sind überglücklich. Wir haben in der ersten Hälfte nicht so reingefunden, aber trotzdem wenig zugelassen. In der zweiten Hälfte hatten wir die Dominanz, die wir haben wollten."

Guido Burgstaller (Rapid-Kapitän): "So kurz danach ist eine absolute Leere da. Wir haben ein großes Ziel verpasst. In der ersten Hälfte war es ein super Fight von uns. Leider war bei uns der eine oder andere individuelle Fehler dabei, das hat Sturm ausgenützt. Sturm ist ein zusammengespielter Haufen, die lassen nichts anbrennen, sie sind sehr diszipliniert und waren cleverer. Aufgrund der zweiten Hälfte war Sturm der verdiente Sieger."

Roman Kerschbaum (Rapid-Spieler): "Es war lange eine ausgeglichene Partie, ein richtiger Fight. Sturm hat unseren Fehler eiskalt bestraft. Wir haben auch in der zweiten Hälfte ganz gut dagegengehalten."