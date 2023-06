Die neue Saison steht schon wieder in den Startlöchern: Am Sonntag wurde die erste Runde des ÖFB-Cups ausgelost.

Titelverteidiger Sturm Graz trifft in der ersten Runde des ÖFB-Fußballcups auf den Kärntner Viertligisten SAK Klagenfurt. Das ergab am Sonntag die Auslosung durch die als "Glücksfeen" fungierenden Paraskirennläufer-Geschwister Veronika und Johannes Aigner im ORF. Finalist SK Rapid hat nur eine kurze Anreise zum Wiener Regionalligisten Donaufeld, auf Meister Salzburg wartet ein Gastspiel bei der SG Ardagger/Viehdorf (3. Liga). Gespielt wird von 21. bis 23. Juli.

Das Cup-Finale findet am 1. Mai 2024 erneut in Klagenfurt statt. Das Stadion am Wörthersee bleibt bis 2026 Austragungsort des ÖFB-Pokal-Endspiels.

Auslosung der 1. Runde im ÖFB-Cup: