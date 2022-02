Klubs legen mit Corona-Sorgen los

Am Freitag geht es mit dem ÖFB-Cup wieder los - mit einigen Sorgen.

Eineinhalb Wochen vor dem Auftakt der Frühjahrssaison blickt die Bundesliga mit Vorfreude, aber auch Sorgen voraus. Die Coronakrise bestimmt weiter das Geschehen, mehr als 2.000 Fans dürfen in den anstehenden Spielen im ÖFB-Cup nicht Platz nehmen. Der Vorstandsvorsitzende Christian Ebenbauer sprach von einem "Wermutstropfen". Das Ziel ist klar definiert: Der Spielbetrieb muss aufrechterhalten bleiben.

Welche Probleme ein Omikron-Ausbruch mit sich bringt, offenbart sich derzeit in der Steiermark. Hartberg wurde nach der Rückkehr aus dem Trainingslager voll getroffen. Nach einigen trainingsfreien Tagen bestritten am Montag 16 negativ getestete Spieler die Einheit. Darunter waren auch Nachwuchsspieler und ein Trio, mit dem der Verein nicht mehr plant. Das Cup-Viertelfinale gegen Rapid steht am Samstag auf dem Programm. "Momentan ist es eine sehr schwierige Situation. Wir haben viele Fälle und es steigt an. Wir können nur von Tag zu Tag schauen", berichtete Hartbergs Obmann Erich Korherr.

Die Verantwortlichen hoffen, dass sich die seit vergangenem Donnerstag in Quarantäne weilenden Spieler noch bis Samstag freitesten können.

Ebenbauer: An erster Stelle steht Spielbetrieb

Im Spielplan soll sich das mit Blick auf den dichten Terminkalender vor allem der Europacup-Teilnehmer Salzburg, Rapid und LASK aber nicht bemerkbar machen. "An erster Stelle steht der Spielbetrieb. Es wird eng, wenn wir Spielverschiebungen haben. Natürlich geht die Gesundheit der Spieler aber vor", so Ebenbauer. Der Blick geht auch zum Nachbarn. Dass in der Schweiz wieder volle Arenen zu sehen sind, lässt die Liga-Verantwortlichen nicht kalt. "Aus unserer Sicht ist es notwendig, dass bald wieder Öffnungsschritte passieren", sagte Ebenbauer. Finanziell soll der Entgang durch die Ticketeinnahmen vom Sportligenfonds der Regierung abgefedert werden.

+++ Hier alle Details zum ÖFB-Cup +++

ÖFB-Cup-Viertelfinale:

Wolfsberger AC - Floridsdorfer AC: Freitag, 17 Uhr

SV Ried - Austria Klagenfurt: Freitag, 19:20 Uhr

Rapid - Hartberg: Samstag, 16:30 Uhr

Salzburg - LASK: Sonntag, 16:30 Uhr