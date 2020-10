Rapid trifft im Cup-Achtelfinale auf Titelverteidiger Salzburg

Im Achtelfinale des ÖFB-Cups kommt es zu einem Kracher-Duell zwischen Red Bull Salzburg und Rapid Wien.

Die Auslosung des Achtelfinales im österreichischen Fußball-Cup hat am Sonntag die Schlager-Paarung Red Bull Salzburg gegen Rapid gebracht. Die beiden Teams trafen bereits in den vergangenen beiden Pokal-Saisonen aufeinander, wobei Salzburg 2019/20 in der zweiten Runde und 2018/19 im Endspiel die Oberhand behielt.

Der LASK empfängt den Wiener Stadtligisten Elektra, die Austria bekommt es im eigenen Stadion mit Hartberg zu tun, Sturm tritt in Graz gegen Wacker Innsbruck an. Gespielt wird am 3. bis 5. November bzw. 15. und 16. Dezember.

Paarungen ÖFB-Cup-Achtelfinale:

Red Bull Salzburg - Rapid

Austria - TSV Hartberg

LASK - ASK Elektra

Sturm Graz - Wacker Innsbruck

Sieger WAC gegen Ried - Sieger Allerheiligen gegen Amstetten

SCR Altach - Vienna

FAC - Austria Klagenfurt

Kapfenberger SV - Sieger Reichenau/Innsbruck gegen Blau-Weiß Linz