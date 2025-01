Sturm Graz vs. Austria Wien – Cup-Viertelfinale als erster Härtetest

Sturm Graz und Austria Wien kämpfen um den Einzug ins Halbfinale des ÖFB-Cups. Während die Steirer mit Champions-League-Selbstvertrauen antreten, sieht die Austria eine große Chance auf eine Überraschung.

Nur wenige Tage nach dem Achtungserfolg gegen RB Leipzig in der Champions League (1:0) will Sturm Graz den Schwung mitnehmen und ins Cup-Halbfinale einziehen. Die Steirer treffen (18:15 Uhr/live ORF 1 & Sport24-Liveticker) in einem echten Kracher auf Austria Wien, die als einer der stärksten Herausforderer gelten.

Sturm will Erfolgsserie starten

Nach dem 0:5 gegen Atalanta Bergamo war der Leipzig-Sieg ein dringend benötigter Mutmacher für Sturm. „Es geht in beide Richtungen sehr schnell“, betonte Trainer Jürgen Säumel, der klarstellte: „Das Spiel am Samstag ist sehr wichtig für uns. Das kann der Startschuss für eine erfolgreiche Frühjahrssaison sein.“

Das Viertelfinale ist eine Neuauflage des letztjährigen Duells, das Sturm mit 2:0 für sich entschied. Doch Austria Wien hat sich weiterentwickelt. Im Herbst holten die Wiener gegen Sturm ein 2:2, profitierten dabei allerdings von einer langen doppelten Überzahl.

Helm sieht Austria als „flexibler und unberechenbarer“

Austria-Trainer Stephan Helm sieht sein Team nicht chancenlos: „Wir glauben, dass wir einige Schritte weiter sind. Wir sind einen Ticken flexibler und einen Ticken unberechenbarer.“ Der Cup ist für die Austria auch finanziell von großer Bedeutung, da der Titelgewinn den direkten Sprung in den Europacup bringen würde.

Vorschau auf die weiteren Spiele:

Am Sonntag folgt das zweite Viertelfinal-Topspiel zwischen dem LASK und Red Bull Salzburg (18.15 Uhr/live ORF 1 & Sport24-Liveticker). Beide Teams stehen unter Erfolgsdruck und wollen eine bislang durchwachsene Saison retten.