Sturm kracht im Halbfinale auf Salzburg

Die Halbfinal-Partien für den ÖFB-Cup stehen fest. Der Kärntner Ex-Adler Martin Koch war als Losfee tätig und meinte es gut mit den Fußballfans. Im Semifinale kommt es zur Neuauflage des Endspiels vor 3 Jahren: Sturm gegen Salzburg.

© GEPA

Die Grazer sind die einzige Mannschaft, die den Bullen in den letzten sieben Jahren eine Cup-Niederlage zufügen konnte. Die Salzburger wollen am Weg zum Double an den Steirern Cup-Rache nehmen. Auch in der heurigen Saison feierte Sturm bereits einen 3:1-Sieg in Salzburg.

Im zweiten Duell trifft der WAC zu Hause auf den Gewinner von LASK - Austria Klagenfurt. (HIER geht's zum Sport24-LIVE-Ticker) Gespielt wird am 2. und 3. März. Das ÖFB-Cup-Finale findet am 1. Mai statt.