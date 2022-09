Martin Hinteregger wird Präsident bei Wiener Kultklub

Eine überraschende neue Aufgabe gibt es für Ex-ÖFB-Teamverteidiger und amtierenden Europa-League-Sieger Martin Hinteregger. Der 30-Jährige übernimmt das Präsidentenamt beim Wiener Regionalligisten Wiener Viktoria.

Auf der Facebook-Seite des SC Wiener Viktoria aus der Regionalliga-Ost herrscht Riesenfreude. Wie der Verein aus Wien-Meidling am Donnerstag bekanntgab, wird Martin Hinteregger Präsident des Kultklubs.

Nach einem Anruf von Freund Christopher Seiler, bekannt aus der Band "Seiler und Speer", gelingt der Königstransfer der etwas anderen Art. Seiler wird Markenbotschafter der Wiener Viktoria. Ziel ist es, den Verein weiter zu professionalisieren. Prominenz befindet sich auch an der Seitenlinie. Trainiert wird das Team von Toni Polster.

Hinteregger zu seinem Präsidentenamt: "Dass es so schnell geht, hätte ich nicht gedacht. Nach dem Anruf von Seili und dem Gespräch mit Roman (Klub-Boss Roman Zeiler, Anm. d. Red.) war mir klar, dass hier etwas Besonderes entstehen kann. Ich bin superhappy, dass ich mitwirken kann."

Auch Ziele hat sich der Europa-League-sieger bereits gesteckt: "Zuerst einmal müssen wir langsam hineinschauen. Die Rahmenbedingungen sind hier ganz ok. In den nächsten Jahren ist hier noch Einiges am entstehen. Das Soziale und Miteinander wird hoch gelebt, für das stehe ich auch. Deswegen habe ich die Aufgabe hier auch angenommen. Mit Toni Polster als Trainer ist das besonders spannend." Auch sportlich soll sich im zwölften Wiener Gemeindebezirk etwas tun: "In der Liga wollen wir uns in den nächsten ein bis zwei Jahren vorne etablieren."