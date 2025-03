3:2-Heimsieg! Admira wieder vier Punkte vorne

Spitzenreiter Admira hat in der 2. Fußball-Liga den Vorsprung auf Ried zumindest vorerst ausgebaut.

Die Südstädter liegen nach einem Heim-3:2 am Freitag über Schwarz Weiß Bregenz vier Punkte vor den Innviertlern, die am Sonntag bei Liefering antreten. St. Pölten schob sich durch einen 3:1-Heimsieg gegen Kapfenberg auf Rang vier. Rapid II verlor 0:3 in Voitsberg. Weder Stripfing noch Lafnitz kamen nach einem 1:1 im Kellerduell vom Fleck. Austria Lustenau gewann 1:0 gegen Horn.

Die Admira ging durch Daniel Nussbaumer nach einem schlecht verteidigten Freistoß in Führung (41.), Deni Alar legte per Elfmeter nach (73.). "Joker" Jan Stefanon machte das Match in einer turbulenten Schlussphase noch einmal spannend (83.), ehe der ebenfalls eingewechselte Reinhard Young (86.) für die vermeintliche Entscheidung sorgte. Stefanon schlug abermals zu (89.), der Ausgleich glückte den Vorarlbergern allerdings nicht mehr. Die Admira ist damit seit acht Partien ungeschlagen und ging in den vergangenen 17 Runden nur einmal als Verlierer vom Platz.

SKN weiter im Vormarsch

In St. Pölten verwertete Claudy M'Buyi einen Handelfmeter (45.+2). Nach dem Ausgleich durch Luca Hassler (68.) schoss Dario Naamo die nun sieben Partien ungeschlagenen "Wölfe" wieder voran (73.). M'Buyi sorgte für den Endstand (92.), nachdem Thomas Maier die große Ausgleichschance für den KSV liegengelassen hatte (85.). Einen Doppelpack schnürte auch Voitsbergs Philipp Zuna (50./Elfmeter, 56.), womit die höchste Saisonniederlage von Rapid II perfekt war.

Im Lustenauer Ausweichquartier in Bregenz gelang Nico Gorzel (69.) das Goldtor. In Wien-Favoriten konnte sich Moritz Wels (58.) beinahe für Selbiges feiern lassen. Seine Stripfinger aber verpassten den erst dritten Saisonsieg noch, weil Lafnitz in der 92. Minute ausglich. Mickael Dosso drückte eine Kopfballverlängerung für das weiter zwei Punkte hinter Stripfing liegende Schlusslicht über die Linie.