Fix: Paul Scharner hört bei SKN St. Pölten auf

Der 43-jährige Niederösterreicher ist seit Juni 2022 Nachwuchsleiter und trennt sich mit Ende November in beidseitigem Einvernehmen vom SKN.

"Die Zusammenarbeit war alles in allem herausfordernd, aber sehr gut - ich hatte mir aber erhofft, dass einige Punkte im Bereich Professionalisierung schneller und gemeinschaftlicher gehen würden. In der derzeitigen Situation war das aber schwierig", begründete der 40-fache Teamspieler in einer Vereinsaussendung am Freitag seinen Schritt.

Sohn Benedict kickt in Kampfmannschaft

Die Trennung erfolgt in gutem Einvernehmen – beide Seiten haben das vergangene Jahr evaluiert und sind zu dem Schluss gekommen, dass die Vorstellungen über die weitere Zukunft nicht mehr in dieselbe Richtung gehen. Interimistisch werden die Aufgaben im sportlichen Bereich von Mario Anfang und Masaki Morass übernommen - im administrativen Bereich von Manfred Brückl und Matthäus Halmer.

Jan Schlaudraff, Geschäftsführer Sport SKN St. Pölten: „Im Namen des SKN St. Pölten möchte ich mich herzlich bei Paul für die spannende Zusammenarbeit bedanken. Wir wünschen ihm alles Gute auf seinem weiteren Weg. Ein Scharner bleibt auf jeden Fall bei den Niederösterreichern: Sohn Benedict (18) kickt in der Kampfmannschaft, kam heuer bislang drei Mal zum Einsatz.