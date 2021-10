Liefering bleibt Spitzen-Verfolger

In Runde 10. der zweithöchsten österreichischen Liga feierten Liefering und BW Linz jerweils Auswärtserfolge.

Der FC Liefering ist auch nach der 10. Runde der 2. Fußball-Liga sechs Punkte hinter Austria Lustenau erster Verfolger des Tabellenführers. Die nicht aufstiegsberechtigten "Jungbullen" behielten am Samstag im Schlager beim SV Lafnitz mit 3:1 (2:1) die Oberhand.



Liefering legte auf steirischen Boden einen Fehlstart hin, geriet durch einen Treffer von Thorsten Schriebl (16.) in Rückstand. Nene Dorgeles (20.), Benjamin Atiabou (22.) und Roko Simic (78.), der am Mittwoch bei Salzburgs 3:1-Sieg in der Youth League gegen Lille doppelt getroffen hatte, sorgten aber noch für die Wende.

BW Linz klettert auf Platz drei

Zum Abschluss der 10. Runde hat sich Blau Weiß Linz am Sonntag dank eines 1:0 (0:0)-Auswärtssieges bei Wacker Innsbruck auf den dritten Rang der 2. Fußball-Liga verbessert. Aleksandar Kostic, der in der 46. Minute für Philip Malicsek eingewechselt wurde, erzielte in der 89. Minute den Goldtreffer für die Oberösterreicher. Die Linzer nutzten damit den Patzer des bisherigen Dritten SV Lafnitz.



In Führung liegt weiterhin Austria Lustenau, das sich am Freitag mit 2:0 bei Dornbirn durchgesetzt hatte, mit 27 Zählern vor Liefering (21) und nun Linz (20). Innsbruck bleibt weiter Sechster (15).