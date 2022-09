Die 2. Liga startet am Freitag in ihre 10. Runde. Das Topspiel steigt in der NV-Arena, wenn St. Pölten und Amstetten um die Tabellenführung kämpfen. Diese wollen auch die Horner zurückerobern, die in Steyr zu Gast sind. In Graz kommt es zum Prestigeduell zwischen dem GAK und Sturm II.

Am Freitag (18.10 Uhr) bestreitet der SV Horn das erste Spiel nach Rolf Landerl. Trotz des zweiten Platzes hängt der Haussegen bei den Waldviertlern ordentlich schief. Nachfolger wurde offiziell noch keiner präsentiert. Zudem setzte es zuletzt zwei Pleiten in Folge (0:3 gegen den GAK, 0:2 gegen die Vienna). Steyr hingegen konnte am letzten Spieltag gegen Tabellenführer Amstetten mit einem 1:1 überraschen. Horn hofft indes auf den Trainereffekt, um weiter vorne dranzubleiben.

Dornbirn will Lauf fortsetzen

Im zweiten Freitagsspiel (18.10 Uhr) müssen die Young Violets Austria Wien zu den auferstandenen Dornbirnern. Die Vorarlberger feierten nach dem desaströsen Fehlstart zuletzt inklusive Cup (3:2 gegen Hartberg) vier Siege in Folge. Mit dem 6:0-Kantersieg setzte die Mannschaft von Thomas Janeschitz nochmals ein gewaltiges Ausrufezeichen. Die Jungveilchen verloren zuletzt 2:0 in Lafnitz und finden sich auf Platz 11 wieder.

Auch die Vienna kommt wieder in Fahrt. Gegen das Spitzenduo Amstetten (2:0) und Horn (3:0) gab es in den vergangenen Runden zwei überraschende Siege. Mit dem Selbstvertrauen sollte ein Sieg am Freitag (18.10 Uhr) gegen die angeschlagenen Kapfenberger nur reine Formsache sein. Die Steirer stehen noch immer sieglos mit zwei Zählern am Tabellenende.

Niederösterreich-Derby um Tabellenführung

Das Topspiel am Freitag (20.30 Uhr/ORF Sport +) bildet das Niederösterreich-Derby zwischen dem SKN St. Pölten und SKU Amstetten. Der Leader aus Amstetten hat zuletzt zwei Mal in Folge nicht gewinnen können. Der Gastgeber aus der niederösterreichischen Landeshauptstadt hingegen feierte an den vergangenen Spieltagen zwei Siege in Serie. Mit einem Sieg können die "Wölfe" aus St. Pölten an die Spitze klettern, sofern Horn nicht voll punktet.

Ein Highlight bietet zudem am Samstag (14.30 Uhr) das traditionsreiche Derby zwischen dem GAK und Sturm II. In der Regionalliga Mitte standen sich die Teams vor drei einhalb Jahren das letzte Mal gegenüber, welches der GAK mit 1:0 für sich entscheiden konnte.

Die Rotjacken sind am letzten Spieltag überraschend mit einem klaren 0:3 bei Rapid II gestolpert. Die jungen Blackies konnten im Gleisdorfer Solarstadion ein torloses Remis gegen den FAC holen. Für den GAK wartet am 19. Oktober im ÖFB-Cup-Achtelfinale das Prestigeduell gegen die Profis des SK Sturm. Das letzte "echte" Grazer Derby ging im Mai 2007 über die Bühne, als vor 15.300 Zuschauern der SK Sturm mit 1:0 siegte.

Im Parallelspiel am Samstag (14.30 Uhr) empfängt Rapid II den SV Lafnitz. Die jungen Hütteldorfer konnten mit dem 3:0 gegen den GAK Selbstvertrauen tanken. Auch Lafnitz schrieb in der letzten Runde mit einem 2:0-Erfolg daheim gegen die Young Violets voll an. Spannend wird die Reaktion der Steirer sein, wie sie nach dem angekündigten, freiwilligen Abstieg auftreten werden. Zeitgleich trifft die Admira in der Südstadt auf den FC Liefering, die sich nach dem 0:6-Debakel gegen Dornbirn wieder aufraffen müssen.

Die 10. Runde der 2. Liga schließen der FAC und Blau Weiß Linz ab. In der Sonntagsmatinee (10.30 Uhr) wollen beide Teams am FAC-Platz mit einem Dreier zurück auf die Siegerstraße kehren und am Spitzenfeld dranbleiben.

ADMIRAL 2. Liga, 10. Runde:

Freitag, 18.10 Uhr

SK Vorwärts Steyr - SV Horn

FC Dornbirn - Young Violets Austria Wien

First Vienna FC - Kapfenberger SV

Freitag, 20.30 Uhr

SKN St. Pölten - SKU Amstetten

Samstag, 14.30 Uhr

GAK - Sturm II

Rapid II - SV Lafnitz

FC Admira - FC Liefering

Sonntag, 10.30 Uhr

FAC Wien - FC Blau Weiß Linz