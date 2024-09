Siege für KSV, Admira, Vienna und Bregenz in 2. Liga

Kapfenberg hat sich zum Auftakt der 7. Runde der zweiten Fußball-Liga an die Tabellenspitze gesetzt.

Der KSV gewann am Freitag das steirische Derby beim SV Lafnitz 2:1 und hat mit 18 Punkten vorerst zwei Zähler mehr als Aufstiegsfavorit SV Ried. Die Vienna besiegte Rapid II mit 3:1, während der SKN St. Pölten bei Schlusslicht Voitsberg mit 2:0 erfolgreich blieb. Schwarz-Weiß Bregenz feierte ein 2:0 bei Stripfing. Admira Wacker holte beim 2:1 gegen den FAC drei Punkte.

Die Südvorstädter mussten im Abendspiel nach einem Treffer von FAC-Stürmer Evan Eghosa (6.) früh einem Rückstand nachlaufen. Die Gastgeber schafften allerdings eine gute Viertelstunde später den Ausgleich durch Reinhard Young (23.). Deni Alar vergab in 66. Minute eine dicke Chance, als er nach einem Patzer von FAC-Keeper Jakob Odehnal am leeren Tor vorbeischoss. Das Happy End für die Niederösterreicher gab es in der Schlussminute, als der eingewechselte Salko Mujanovic einen Elfmeter verwandelte (97. Minute). Die Admira (15 Punkte) bleibt damit Dritter, der FAC (7) ist Neunter.

Eloshvili brachte Kapfenberg früh in Führung

Levan Eloshvili brachte Kapfenberg früh per Linksschuss in Führung (3.). David Heindl erhöhte für die Gäste per Kopf nach einstudierter Freistoßvariante (25.). Den Lafnitzern gelang allerdings noch vor der Pause der Anschlusstreffer durch Christoph Pichorner (45.). In Hälfte zwei musste der KSV rund eine halbe Stunde in Unterzahl spielen, nachdem Florian Haxha per Ampelkarte vom Platz geflogen war (62.). Mit etwas Glück brachte die Elf von Trainer Ismail Atalan das Ergebnis über die Zeit, ein Lafnitz-Treffer in der Nachspielzeit wurde wegen einer Abseitsstellung nicht gegeben.

Auf der Hohen Warte war Kelvin Boateng der Matchwinner, dem Stürmer gelang im ersten Abschnitt ein lupenreiner Hattrick für die Vienna gegen die Rapidler. In den Minuten 1, 9 und 41 war Boateng jeweils aus kurzer Distanz zur Stelle und netzte ein. Dazwischen scheiterte Gäste-Angreifer Tobias Hedl vom Elfmeterpunkt an Vienna-Goalie Bernhard Unger (25.). Dominic Vincze schaffte kurz vor Schluss den Ehrentreffer (85.). Die Vienna schob sich mit nun zehn Punkten auf Rang fünf vor, Rapid II ist punktegleich Siebenter.

Platzverweis für ASK-Goalie Florian Schögl

Knackpunkt in Voitsberg war ein Platzverweis für ASK-Goalie Florian Schögl nach schwerem Foulspiel gegen Claudy M'Buyi (66.). Den anschließenden Freistoß verwertete Marc Stendera sehenswert ins Kreuzeck. Malcolm Stolt legte umgehend für St. Pölten nach (72.), das damit ihren ersten Saisonsieg feierte. Für Bregenz waren Marcel Monsberger (75.) und Adriel per Strafstoß (93.) die Matchwinner gegen Stripfing. Bregenz (14 Punkte) ist damit Vierter.