Stromausfälle auf Schalke: Zwei Tore waren im TV nicht zu sehen

Die deutsche Fußball-Zweitliga-Partie zwischen Schalke 04 und Darmstadt 98 hat am Freitag mit einigen Kuriositäten aufgewartet.

Im Stadion in Gelsenkirchen gab es mehrere Stromausfälle. Die Folge war zum einen ein Flutlichtausfall und zum anderen, dass die TV-Zuschauer gleich zwei Tore beim Sender Sky verpassten. Ihnen entging zunächst der Treffer zur 3:0-Führung der Schalker und später das 2:3 der Darmstädter. Schalke verlor übrigens trotz 3:0-Führung noch mit 3:5.

In der Gelsenkirchener Arena findet am Sonntag das Finale der European League of Football (ELF) zwischen den Vienna Vikings und Rhein Fire (15.30 Uhr/Live ORF Sport +, Puls24) statt.