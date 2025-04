Löw schlägt Ilzers Hoffenheim bei Debüt souverän

Bei Leipzig brachte die Liga-Premiere von Neo-Coach Zsolt Löw einen 3:1-Heimsieg gegen die vom Steirer Christian Ilzer betreuten Hoffenheimer.

Die Gäste waren zwar mit einem 30-m-Schuss von Tom Bischof in Front gegangen (11.), spätestens nach einer Notbremse und dem daraus resultierenden Ausschluss von Leo Östigard war der Umschwung aber vorgezeichnet. Da hatte der Ex-Salzburger Benjamin Sesko schon per Kopf das 1:1 erzielt gehabt (24.), wobei Nationalgoalie Oliver Baumann schlecht aussah. Ridle Baku (43.) und Yussuf Poulsen (84.) fixierten den klaren Sieg.

Leverkusen bleibt dran

Der deutsche Fußball-Meister Bayer Leverkusen hat am Samstag in der deutschen Bundesliga mit einem seiner "Last Minute"-Tore den Abstand auf Tabellenführer Bayern München sechs Runden vor Saisonende bei sechs Punkten gehalten. Für den 1:0-Sieg in Heidenheim sorgte Emiliano Buendia in der ersten Minute der Nachspielzeit. Die Bayern hatten sich am Freitag zum Auftakt der 28. Runde in Augsburg 3:1 durchgesetzt. Wichtige Siege im Streben nach Europa feierten Leipzig und Dortmund.

Der Leverkusener Sieg war unverdient, auch wenn auch die Heidenheimer nicht glänzten. Aber der erste gefährliche Torschuss der Gäste kam erst in der 86. Minute vom eben davor eingewechselten Jonas Hofmann. Fünf Minuten später leistete Hofmann den entscheidenden Assist auf Buendia, der selbst erst in der 77. Minute ins Spiel gekommen war. Der knapp außerhalb des Strafraums getretene Ball sprang von der Innenstange ins Tor. Speziell in der vergangenen Saison hatten sich die Leverkusener mit reichlich späten Toren den Spitznamen "Laterkusen" erarbeitet.