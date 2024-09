Milan vor Liga-Derby gegen Inter unter Druck

Beim italienischen Fußball-Topclub AC Milan stehen vor dem ersten Mailänder Saisonderby mehr als drei Punkte auf dem Spiel.

Nach einem enttäuschenden Saisonstart benötigt Trainer Paulo Fonseca dringend ein Erfolgserlebnis, um seinen Job abzusichern. Als Favorit geht am Sonntag (20.45 Uhr & Sport24-Liveticker) Inter Mailand ins Spiel.

Milan angezählt

Wenige Tage nach dem Aus von Daniele de Rossi bei der AS Roma spekulieren italienische Medien schon über den nächsten Trainer, der vor dem Rauswurf stehen könnte. Milan liegt mit einem Sieg aus vier Spielen lediglich auf Rang zehn und hat auch in der Champions League mit einem 1:3 gegen Liverpool eine Auftaktniederlage bezogen. "Es ist ein schwieriger Saisonstart für uns. Wir sind nicht glücklich damit und müssen einige Dinge ändern", erklärte Mittelfeldspieler Christian Pulisic.

Arnie auf der Bank

Stadtrivale Inter ist dagegen in der Serie A noch ungeschlagen Tabellendritter und hat in der Champions League bei Titelverteidiger Manchester City einen Punkt geholt (0:0). ÖFB-Teamstürmer Marko Arnautovic, der in England erkrankt gefehlt hat, wird wohl wieder auf der Ersatzbank Platz nehmen.