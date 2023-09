Goldener-GOAT-Schuh für Weltmeister Messi

Just dropped - Der neue Lionel Messi Boot "Las Estrellas" (übersetzt die Sterne) ist da! Sponsor Adidas präsentiert die neue Special Edition für den Inter-Miami-Superstar in den Farben der argentinischen Flagge sowie einer goldenen Ziege

SOLD OUT! Nur wenige Stunden nach der Veröffentlichung war der neue Messi-Schuh bereits restlos ausverkauft. Wer den Adidas-Boot jetzt noch haben will, muss tief in die Tasche greifen. Statt 260 Euro gibt es die Limited-Edition nun nur noch für 1200 Euro und aufwärts.

Mit dem einzigartigen Design, einer tollen Performance und den symbolträchtigen Elementen ein absolutes Must-Have für alle Messi Fans. Die Ferse des Fußballschuhs ist in Schwarz gehalten und zeigt nicht nur stolz seine Rückennummer 10, sondern auch drei Sterne, die die Weltmeisterschaftssiege symbolisieren sollen. Ganz besonders ist jedoch die goldene Ziege, die ist eine Hommage an Messis GOAT-Titel (Greatest Of All Time).

Ballon-d'Or: Messi vs. Haaland

Wird Argentiniens Superstar bald nicht nur mit einem goldenen Schuh, sondern auch als Weltfußballer geehrt? Am 30.Oktober wird wieder der Ballon d'Or im Théâtre du Châtelet von Paris vergeben. Und als Nachfolger von Vorjahressieger Karim Benzema gilt vor allem der siebenfache Preisträger Messi als großer Favorit. Dicht gefolgt von Manchester City Triple-Sieger Erling Haaland.