HSV darf nach 5:1-Gala gegen Regensburg wieder vom Aufstieg in die Bundesliga träumen

Die beiden Liga-Topteams Darmstadt und Heidenheim haben im Aufstiegskampf der 2. deutschen Fußball-Bundesliga Federn gelassen.

Der Tabellenführer zog am Sonntag bei Hannover 96 den Kürzeren, liegt aber nach wie vor drei Punkte vor dem Verfolger, da Heidenheim in Paderborn beim 2:3 ebenfalls nichts Zählbares mitnehmen konnte. Gewinner der 32. Runde war somit der Dritte Hamburger SV, der nach einem 5:1 beim Vorletzten Regensburg nur noch einen Zähler hinter Platz zwei liegt.

Die ersten beiden Teams steigen fix ins Oberhaus auf, der Dritte muss gegen den Tabellen-16. der 1. Liga in der Relegation sein Glück versuchen. An der Niederlage der Darmstädter hatte auch Louis Schaub seinen Anteil, der Ex-Rapidler bereitete den ersten Treffer der achtplatzierten Heimischen in der 10. Minute vor. Bei den Gästen wurde Emir Karic zur Pause ausgetauscht, Mathias Honsak stand bis zur 69. Minute auf dem Feld.