1:2-Pleite gegen Aufsteiger: Chelsea patzt im Titelrennen
25.10.25, 18:45
Schwerer Dämpfer für den FC Chelsea! Die Blues aus London mussten sich Aufsteiger Sunderland in letzter Minute geschlagen geben. 

Dabei begann der Abend an der Stamford Bridge eigentlich mustergültig: Alejandro Garnacho netzte schon nach vier Minuten zum 1:0 ein.

Doch die "Black Cats" kämpften sich stark zurück, kamen durch Wilson Isidor (22.) zum Ausgleich. In der 93. Minute besorgte dann Chemsdine Talbi für den sensationellen Auswärtserfolg.

Sunderland springt damit vorübergehend auf den zweiten Tabellenplatz.

Auch Newcastle jubelte über einen Sieg in der letzten Minute: 2:1 gegen Fulham.

