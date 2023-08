130 Millionen Euro: Chelsea holt Caicedo für britische Rekordsumme

Der britische Rekordwechsel von Moises Caicedo von Brighton zu Chelsea ist perfekt.

Wie der Londoner Fußballclub am Montagabend mitteilte, erhält der 21-jährige Mittelfeldspieler an der Stamford Bridge einen Achtjahresvertrag mit einer Option auf ein weiteres Jahr. Chelsea bezahlt laut Medienberichten 115 Millionen Pfund (133,08 Mio. Euro) einschließlich Bonuszahlungen an Brighton. Demnach ist Caicedo der teuerste Transfer in der Geschichte der Premier League.

An dem Nationalspieler aus Ecuador war auch Liverpool stark interessiert und schien den Profi schon verpflichtet zu haben. Trainer Jürgen Klopp berichtete über eine Übereinkunft mit Brighton. Dann aber soll Caicedo Liverpool mitgeteilt haben, dass er nicht zu den "Reds" wechseln wolle. Er habe sich bereits Ende Mai mit Chelsea geeinigt und fühle sich an diese Vereinbarung gebunden.

Moises Caicedo is a Blue! ???? — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 14, 2023

Chelsea hatte auch bisher den Rekord für den teuersten englischen Transfer inne. 106 Mio. Pfund (122,66 Mio. Euro) war den in der abgelaufenen Saison nur zwölfplatzierten "Blues" der von Benfica gekommene argentinische Mittelfeldmann Enzo Fernandez im Jänner wert. Seit der Übernahme durch eine Gruppe um den US-Geschäftsmann Todd Boehly im Mai 2022 hat der Club knapp eine Milliarde Euro in neue Spieler investiert.