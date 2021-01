28-Jähriger gibt Trainerdebüt bei Holzhauser-Club

Der Aufsteiger der Jupiler Pro League (Belgien) wo auch Nationalspieler Raphael Holzhauser sein Geld verdient, sorgt mit der Bestellung von dem 28-jährigen Will Still zum Chef-Trainer für großes Aufsehen.

Still, der zuvor als Co-Trainer und Videoanalyst unter Stijn Vreven und Ex-Beerschot Trainer Hernán Losada arbeitete, ist gerade einmal 28 Jahre jung. Bei seinem Debüt am Mittwochabend im Ligaspiel beim KAS Eupen (1:3 verloren) überholt der Belgier den deutschen RB-Leipzig Trainer Julian Nagelsmann als jüngsten Trainer der Top-15-Ligen Europas in diesem Jahrtausend.

„Ich empfinde es als eine große Ehre, dass der Vorstand mich gefragt hat“, sagte Will Still im Rahmen seiner Beförderung zum Cheftrainer des belgischen Erstligisten Beerschot V.A. der Zeitung „Het Laatste Nieuws“.

Bislang hat der 2017 verstorbene Engländer Harry Game diese Bestmarke inne, der 1953 mit 29 Jahren bei Royal Antwerpen übernahm. Ein Blick auf die Top-15 der jüngsten Trainerdebütanten seit 2000 zeigt: Die Jupiler Pro League ist ein gutes Pflaster für die ersten Erfahrungen als junger Coach.