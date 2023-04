400 Millionen im Jahr! Saudi-Klub lockt Messi mit Wahnsinns-Vertrag

Dass Messi seinen Vertrag in Paris nicht verlängern wird, soll bereits beschlossene Sache sein. Zuletzt wurde über eine Rückkehr zum FC Barcelona spekuliert – immerhin jener Klub, bei dem Messi schon als Teenager seine Karriere begann und zum absoluten Weltstar reifte. Schließlich kehrte "La Pulga" 2021 seinem Herzensklub nach 17 Jahren den Rücken und wagte den Sprung in die französische Hauptstadt.

Nun hofft man in Katalonien auf die Rückkehr des verlorenen Sohnes – doch es gibt wenig überraschend auch andere Interessenten. Einer davon ist ein weitaus weniger klingenderer Name: Al-Hilal. Der Klub aus der saudi-arabischen Hauptstadt Riad lockt Messi dafür mit Barem. Und zwar richtig viel: Al-Hilal soll Messi einen Vetrag mit einem Jahresgehalt von über 400 (!) Millionen Euro bieten, berichtet der stets bestens informierte Transfer-Experte Fabrizio Romano auf Twitter.

???? Understand Al Hilal sent an official bid to Leo Messi: salary worth more than €400m/year.



◉ Leo’s absolute priority: continue in Europe.



◉ Barcelona, waiting on FFP to send bid and open talks.



◉ PSG bid, not accepted at this stage as Messi wanted sporting guarantees. pic.twitter.com/FVTDGs4eQV