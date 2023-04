Vor Kracher: Messi von eigenen Fans brutal ausgepfiffen

Vor dem Anpfiff gab es im Parc des Princes Pfiffe und Unmutsäußerungen, als Messis Name in der Aufstellung für das Spiel gegen Lyon in der Ligue 1 aufgerufen wurde.

Grund für die Pfiffe dürften die vermehrten Gerüchte um einen Abgang Messis aus Paris und dessen eher mäßigen Leistungen in den vergangenen Wochen sein. Messi hat bei den Anhängern in Paris nicht den leichtesten Stand, ist in der Fangunst hinter Frankreichs Superstar Kylian Mbappe klar die Nummer Zwei. Als dann der Name von Kylian Mbappe fiel, brach ein Jubel aus. Zugetragen haben sich die Szenen vor dem Spiel am Sonntag gegen Lyon. Als seien die Pfiffe schon ein schlechtes Omen gewesen, verlor PSG die Partie auch noch mit 0:1.

Así ha recibido el Parque de los Príncipes a Messi después del parón internacional. Sigue habiendo pitos en la Virage Auteuil, el fondo de los ultras parisinos.@diarioas pic.twitter.com/gpPMri5fqj — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) April 2, 2023

Messi unterschrieb einen Zweijahresvertrag in der französischen Hauptstadt, doch über seine Zukunft herrscht Unklarheit. Eine Verlängerung in Paris scheint möglich, aber auch eine Rückkehr zum FC Barcelona steht im Raum. "Schöne Geschichten im Leben brauchen ein gutes Ende", sagte Vizepräsident Rafa Yuste am Freitag übereinstimmenden spanischen Medienberichten zufolge auf einer Club-Veranstaltung: "Natürlich stehen wir in Kontakt mit Messi."

Außer mit einem Wechsel irgendwann nach Argentinien zum Heimatclub Newell's Old Boys aus Rosario wurde vor allem auch mit einem Engagement in der amerikanischen Major League Soccer schon spekuliert. Zudem wurde eine horrende Offerte von Al-Hilal aus Saudi-Arabien kolportiert.