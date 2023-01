76 Millionen Euro Gewinn: Salzburg bei Transfers auf Platz 3 der Welt

In Sachen Transfers spielt Red Bull Salzburg schon seit mehreren Jahren im Konzert der Großen mit. In der laufenden Saison sind die Bullen sogar in den Top 3 der Welt.

Bereits im vergangenen Sommer klingelten bei Serienmeister Salzburg durch die millionenschweren Abgänge von Brenden Aaronson (32,84 Mio. €, zu Leeds), Karim Adeyemi (30. Mio., Dortmund), Mohamed Camara (15 Mio., Monaco) und Rasmus Kristensen (13 Mio., Leeds) die Kassen. Nun zog es im Jänner mit Verteidiger Maximilian Wöber den dritten Spieler aus dem Bullen-Stall zu Leeds United, was Salzburg erneut einen zweistelligen Millionenbetrag bescherte. Nur Monaco und Ajax nahmen mehr ein Mit den 12 Mio. Euro Ablöse für Wöber belaufen sich Salzburgs Transfereinnahmen in der Saison 2022/23 bereits auf 105,64 Millionen! Bei Ausgaben in Höhe von 29,5 Mio. steht aktuell ein Gewinn von 76,14 Millionen Euro zu Buche. Damit müssen die Mozartstädter weltweit nur dem AS Monaco (111,5 Mio.) und Ajax Amsterdam (103,12 Mio.) den Vortritt lassen. Rekordverdächtig – doch Salzburg nahm sogar schon einmal noch mehr in einer Saison ein. Der Bestwert stammt aus der Spielzeit 2019/20, als Salzburg unglaubliche 113,75 Millionen Euro Transfergewinn lukrierte.