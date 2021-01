Arnautovic schafft Klarheit über Wechsel

Eine Rückkehr nach England zu West Ham? Nein! Marko Arnautovic bleibt in China und damit Shanghai erhalten. Laut chinesischen Medien wird Arnautovic am Donnerstag im Reich der Mitte ankommen. "Ich kann es kaum erwarten wieder in Shanghai zu sein", schrieb er.

Marco Arnautovic confirmed in Weibo that he would return to Shanghai SIPG soon for the upcoming CSL season. Rumours were circulating in the past weeks that the he may move to a European club(e.g West Ham) on loan. Chinese media revealed he would arrive in China this Thursday. pic.twitter.com/Kx1yGsE0wy