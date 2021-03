Corona: Trainingsverbot für Tabellenführer Inter

Nach mehreren positiven Corona-Fällen beim Spitzenclub Inter Mailand, wurde die Nerazzuri mit einer Trainingssperre von den italienischen Behörden belegt.



Die Italiener dürfen nach einem Beschluss der Behörden vier Tage nicht trainieren. Somit fällt auch das Heimischspiel gegen Sassuolo Calacia am nächsten Samstag aus.

Der Grund für diese Maßnahme, sind weitere Corona-Fälle im Kader des aktuellen Serie A Tabellenführers. Nach Torwart Samir Handanovic wurden nun auch Verteidiger Stefan de Vrij und Matias Vecino positiv getestet, wie der Verein selbst bekannt gibt.

Zusätzlich müssen alle Teamspieler die zu ihren Nationalmannschaften reisen wollten, vorerst in Mailand bleiben, so die italienischen Behörden. Am Montag kommt es zu einer erneuten Testung, danach wird über die Aufhebung des Trainingsverbots entschieden.

Nach 27. Gespielten Runden in der Serie A liegt Inter mit 65 Zählern an der Tabellenspitze, gefolgt von Stadtrivalen AC Mailand und Serienmeister Juventus Turin.