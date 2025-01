CR7 steht kurz vor einem Mega-Deal mit Al-Nassr

Der ehemalige Real Madrid- und Man United-Star spielt aktuell in Saudi-Arabien bei Al-Nassr und hatte einen auslaufenden Vertrag. Wie es ausschaut wird er eine neuen Wahnsinns-Vertrag bekommen.

Cristiano Ronaldo (39) ist seit Jänner 2023 bei Al-Nassr angestellt. Sein aktueller Vertrag geht noch bis zum Sommer 2025. Gerade verhandeln die beiden Parteien um eine Verlängerung und diese hat es in sich.

Minimum 200 Millionen Euro pro Saison

Bei einer Einigung wird der portugiesische Nationalspieler pro Saison fast 200 Millionen Euro pro Saison verdienen und das ohne Bonuszahlungen. Mit den Boni wird er weitere 60 Millionen Euro verdienen. Bei seinem neuen Vertrag verdient CR7 pro Woche fast 4 Millionen und pro Tag 500.000 Euro.





Dafür muss Cristiano Ronaldo auch einiges dafür tun. Die Boni bestehen nicht aus fußballerischen Leistungen, sondern beinhalten hauptsächlich Tätigkeiten abseits des Platzes. Der Portugiese tauchte schon in diversen Werbespots für den saudischen Nationaltag auf und unternahm einige Reisen zu Touristenhotspots von Saudi-Arabien. Er war auch zu Besuch bei mehreren großen Boxkämpfen in der Hauptstadt Riad.

Kein Erfolg bei Al-Nassr

Neben Ronaldo spielen derzeit weitere große Namen auf der Arabischen Halbinsel. Neymar, Benzema und Kanté sind bei der Konkurrenz von CR7 angestellt.

Für den großen Rivalen von Messi läuft es noch nicht so in der Saudi Pro League. Seine persönlichen Zahlen können sich sehen lassen. In 84 Spielen traf er 75 Mal. Die Trophäensammlung sieht noch mau aus. In den 2 Jahren konnte CR7 mit Al-Nassr nur einen Titel gewinnen, den Arab Club Championship 2023.

Diese Saison liegt sein Klub auf dem dritten Platz mit 28 Punkten. Davor befinden sich Al-Hilal (mit Neymar) und Al-Ittihad (mit Benzema und Kanté) punktgleich mit 37 Punkten.