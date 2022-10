Einen packenden Schlagabtausch lieferten sich Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund im deutschen Spitzenspiel. Das Duell der Verfolger entscheiden am Ende die Borussen knapp mit 2:1 für sich, wodurch man weiterhin auf Schlagdistanz zum temporären Spitzenreiter Bayern bleibt.

Borussia Dortmund schob sich mit einem 2:1 im Topspiel bei Eintracht Frankfurt am Team von Oliver Glasner vorbei auf Rang drei. Nur drei Punkte fehlen auf Bayern München, die vorübergehend die Tabellenführung übernommen haben.

Dortmund beendete Frankfurts Serie von zuletzt vier Pflichtspielsiegen in Folge in einer spektakulären Partie. Julian Brandt (21.) und Jude Bellingham (52.) trafen für die Dortmunder, die sich den schmeichelhaften Erfolg gegen enorm präsente Frankfurter mit Effizienz, Glück und einem überragenden Torhüter Gregor Kobel erkämpfen mussten. Für den Europa-League-Sieger, in der Tabelle nun zwei Punkte hinter Dortmund auf Rang fünf, traf Daichi Kamada (26.). Bei der Glasner-Elf stimmte zwar neuerlich die Leistung, nicht aber das Ergebnis. Der Ex-Dortmunder Mario Götze vergab mitte der zweiten Halbzeit die Chance auf den Ausgleich. Danach wurde das Spiel immer verfahrener. Am Ende regnete es nach mehreren harten Aktionen noch Gelbe Karten.