4:0 – Dortmund schießt Schalke im Revierderby ab

Das Revierderby zwischen Dortmund und Schalke endete fulminant mit einem 4:0 für Dortmund.

Nach der Pause erwischten die Knappen einen furiosen Start und standen dicht vor dem 1:2. Stattdessen aber stachen die Schwarz-Gelben eiskalt zu und entschieden die Partie nach einer Stunde. In der Folge bliebt Königsblau zwar offensiv, kam aber nicht mehr gefährlich nach vorne. Der BVB erhöhte sogar noch auf 4:0 und entscheidet gegen demoralisierte Gelsenkirchener damit auch das zweite Spiel in Folge für sich.

Kann sich Dortmund noch für die Champions League qualifizieren?

Bei den Verlierern kam der österreichische Goalie Michael Langer aufgrund einer Verletzung von Ralf Fährmann ab der 32. Minute zum Einsatz, er musste bei Treffern von Jadon Sancho (42.), Erling Haaland (45., 79.) und Raphael Guerrero (60.) hinter sich greifen. Sein Clubkollege Alessandro Schöpf wurde in der 46. Minute eingetauscht.

Damit reduziert Dortmund den Rückstand auf den Champions-League-Qualifikationsplatz erstmal auf sechs Punkte, Schalke liegt abgeschlagen am Tabellenende. Am kommenden Wochenende reist Arminia Bielefeld in den Signal-Iduna-Park. S04 gastiert beim VfB Stuttgart.

