50 Millionen für Marcel Sabitzer?

"Sport Bild" berichtet: Marcel Sabitzer darf Leipzig im Sommer für 50 Mille verlassen.

Bei der Europameisterschaft im Sommer soll Marcel Sabitzer als einer der Leistungsträger im ÖFB-Team fungieren. Wie die Zukunft des 27-Jährigen danach ausschaut, ist offen. Immer wieder wurde der Leipzig-Kapitän in den letzten Jahren mit internationalen Top-Klubs in Verbindung gebracht. Vertrag hat Sabitzer noch bis 2022. Doch: Wie die Sport Bild nun in Erfahrung gebracht haben will, soll Sabitzer eine Ausstiegsklausel in seinem Arbeitspapier besitzen. Höhe: 50 Millionen Euro. Sabitzer gibt sich jedenfalls kryptisch: "Im Fußball wird so viel gesagt. Was ich heute sage, das zählt schon morgen gar nicht mehr. Deshalb belasse ich es dabei, dass ich bis 2022 Vertrag habe."

Sabitzer könnte Arnie als Rekordmann ablösen

50 Millionen Euro wären in jedem Fall österreichischer Transfer-Rekord! Bislang hält diesen Marko Arnautovic, für den Shanghai im Juli 2019 satte 25 Mille an West Ham überwiesen hatte. Auf Rang 2: Valentino Lazaro (22,4 Mille) von Hertha zu Inter.