Alaba-Poker: Darum ist Hoeneß so ausgerastet

Im Vertragspoker um David Alaba werden die Töne merklich rauer.

Wenige Tage vor dem Saisonstart in der deutschen Fußball-Bundesliga wirbelte Vereinspatron Uli Hoeneß mit einer Aussage gehörig Staub auf. Alabas Vater reagierte ebenso wie der von Hoeneß als "geldgieriger Piranha" verunglimpfte Star-Berater Pini Zahavi erbost. Alaba selbst sitzt ein wenig zwischen den Stühlen.

Belastetes Verhältnis

Hoeneß hatte sich am Sonntag bei Sport1 bemüht, den Fußballer zu loben und die Schuld an den stockenden Verhandlungen ganz auf Zahavi zu schieben. Der soll für eine Unterschrift Alabas für sich selbst ein Honorar "im zweistelligen Millionenbereich" anstreben. Dem widersprach der Manager aus Israel.

Doch warum ist Hoeneß eigentlich so wütend auf den Berater? Wie die „BILD“ berichtet, soll dies auf ein Vertragsgespräch am 24. Juli in München zurückgehen. Damals sei die Situation eskaliert und Sportvorstand Hasan Salihamidzic völlig ausgeflippt. Die Bayern-Bosse sind seither schlecht auf Zahavi zu sprechen. Der Berater hatte damals argumentiert, dass dem FC Bayern Millioneneinnahmen an TV-Geldern durch Internet-Riese Amazon winken und daher Geld übrig sei. Salihamidzic sei damals aufgesprungen und habe geschrien, in welcher Welt Zahavi denn leben würde.