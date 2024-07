Alarm um Bayern-Star Sané: Leisten-Operation!

Nach seiner durchwachsenen EM-Vorstellung musste der deutsche Bayern-München-Star Leroy Sané unters Messer.

Bei der Heim-EM in Deutschland blieb der DFB-Offensivspieler weit unter den Erwartungen. "Das war nicht seine EM!", schrieb die Bild-Zeitung im Rahmen der "EM-Zeugnisvergabe", wobei angemerkt wurde, dass der Bayern-Star schon angeschlagen ins Turnier gegangen war. Und weiter: "Anfangs Joker, dann Startelf - beides funktionierte nicht. Konnte nie sein Wahnsinns-Tempo ins Spiel bringen, traf viele falsche Eintscheidungen."

Neo-Bayern-Trainer Kompany hofft auf Blitz-Comeback

Jetzt wissen wir, weshalb Sané in den vergangenen Wochen nur ein Schatten seiner selbst war: Zusätzlich zu einer Schambeinentzündung, die ihm schon während der Frühjahrs-Saison bei Bayern zu schaffen gemacht hatte, war er offenbar so schlimm an der Leiste bedient, dass er sich nach dem EM-Viertelfinalout operieren ließ. Laut "Bild" und "Sky" hatte der Deutsche seit geraumer Zeit unter den Beschwerden gelitten.

Jetzt will sich der Flügelspieler bei der Reha ins Zeug legen. Er hofft auf ein Blitz-Comeback. Im besten Fall steht Sané seinem neu von Vincent Kompany trainierten Club ab Ende Juli wieder zur Verfügung.