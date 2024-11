Angeschlagene Dortmunder gegen Leipzig unter Zugzwang

Bei Borussia Dortmund ist die Lage wenige Tage vor dem Aufeinandertreffen mit Sturm Graz in der Champions League angespannt. Das Team des in die Kritik geratenen Trainers Nuri Sahin steht am Samstag (18.30 Uhr/live auf Sky) gegen RB Leipzig vor einer richtungsweisenden Prüfung.

Im Duell mit dem Zweiten um Ex-BVB-Coach Marco Rose muss am Samstag (ab 18.30 Uhr, im Sport24-Liveticker) ein Heimsieg her, um die vorderen Plätze der Bundesliga nicht aus den Augen zu verlieren. "Es ist eine schwierige Situation, ist doch klar", wusste Sahin.

ÖFB-Star Sabitzer angezählt

Viele Verletzte sorgen im Lager des Tabellensiebenten für zusätzliche Sorgen. Rotieren ist aktuell angesichts zehn fehlender Spieler wie Karim Adeyemi, Julian Ryerson, Niklas Süle oder Tormann Gregor Kobel schwer möglich, merkte Sahin an. Trotzdem herrsche "große Zuversicht, dass wir eine gute Mannschaft auf dem Platz haben werden". Im Meisterkampf sind Spitzenreiter Bayern - die Münchner treten am Samstag daheim gegen Union Berlin an - und Leipzig schon sieben Punkte enteilt. "Wir hinken sportlich hinterher. Unser Anspruch ist natürlich, dass wir oben dran sind. Wir müssen dieses Jahr das Feld von hinten aufrollen, so sieht es aus", merkte Sahin an.

Unruhe brachte diese Woche auch eine von der "Bild" veröffentlichte "Streichliste" hinein. Auf dieser soll auch Marcel Sabitzer stehen. Auf Österreichs Teamspieler sind seit der Debatte um seine ideale Position Mitte September vermehrt die Augen gerichtet. Von einem "ordentlichen Einlauf" der Clubführung ("Bild") war danach die Rede, Sabitzer selbst wollte sich im Nationalteam-Camp nicht dazu äußern. Im Club-Einsatz bleibt der Steirer jedenfalls auf der Suche nach der Form, dazu plagen den 30-Jährigen immer wieder Blessuren.

Nach Leipzig wartet Sturm

Beim jüngsten 1:2 in Augsburg wurde Sabitzer in der Halbzeit wegen Rückenproblemen ausgewechselt. Beim Aus im DFB-Pokal in Wolfsburg (0:1) kam er in der Verlängerung ins Spiel, wobei er beim entscheidenden Gegentor unglücklich agierte. Tags darauf wurde in der "Bild" besagte Liste veröffentlicht, auf der auch Donyell Malen, Julian Brandt, Emre Can und Süle stehen sollen.

Das schwarzgelbe Selbstvertrauen ist jedenfalls im Keller. Leipzig ist noch dazu seit 19 Bundesliga-Spielen ungeschlagen. Dortmunds Hoffnungen ruhen einmal mehr auf der Heimstärke. Mit vier Siegen aus vier Spielen ist der BVB derzeit die beste Heimmannschaft der Liga. Auswärts holten Sabitzer und Co. aus ebenfalls vier Spielen nur einen Punkt. Gegen Leipzig und am folgenden Dienstag (21.00 Uhr) gegen Sturm will Dortmund nun die Kurve kriegen und Sahin wieder Pluspunkte sammeln. "Irgendwann wird das kippen, wir bleiben bei uns", sagte der 36-Jährige.

Seiwald & Baumi heiß auf Kracher

Bei Leipzig könnte Nicolas Seiwald wieder in den Kader zurückkehren, nachdem er zuletzt verletzt pausieren musste. Christoph Baumgartner traf beim 4:2 im DFB-Pokal gegen St. Pauli und soll auch in Dortmund eine Rolle spielen. "Ich weiß, was 'Baumi' kann und was er im Stande ist zu leisten. Er genießt eine hohe Anerkennung und großes Vertrauen. Das darf er jetzt regelmäßiger auf den Platz bringen als zuvor", sagte Rose über den Niederösterreicher. "Jetzt hat er die Situation und die Rolle, nachdem Xavi sich wehgetan hat, erstmal hervorragend angenommen. Jetzt geht es darum, dass er das gerne bestätigen möchte. Dafür kriegt er von mir volle Rückendeckung."